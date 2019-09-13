Младенца, которого ВИЧ-положительная петербурженка кормила грудью, передали на воспитание к отцу

Органы опеки, которые требовали лишить родительских прав ВИЧ-инфицированную мать ребенка, а также сама женщина не стали возражать против передачи младенца отцу. Предположительно, он заберет ребенка в понедельник, 16 сентября — после того, как будут готовы все необходимые документы. До этого момента ребенок находится в детском доме — его забрали у матери на второй день после рождения.

Напомним, органы опеки требовали лишить родительских прав ВИЧ-инфицированную петербурженку, которая отказалась от лечения и кормила ребенка грудью. Как утверждает адвокат матери, постановление о изъятии ребенка было вынесено на следующий день после его рождения. В случае, если суд примет положительное решение по иску, петербурженке грозит до 1 года тюремного заключения.

По словам адвоката обвиняемой, «ребенок был желанным, беременность запланированной». После того, как ребенка передали в органы опеки, молодая мать «осознала свое заблуждение». «Сейчас она встала на учет, начала прием терапии, обратилась за психологической помощью. Она понимает и осознает, что терапия необходима пожизненно, что ребенок должен состоять на учете в СПИД-центре. При этом сейчас ребенок здоров, ВИЧ у него не выявлен», — рассказала она.