Реставрация музея-заповедника «Ораниенбаум» завершится к 2023 году

Реставрация музея-заповедника «Ораниенбаум» полностью завершится к 2023 году. Окончание работ необходимо и в связи с увеличивающейся популярностью комплекса — посещаемость Ораниенбаума после летнего туристического сезона выросла с 200 тысяч до 1,5 миллиона человек.

Полностью реставрация музея-заповедника «Ораниенбаум» завершится к весне 2023 года — специалисты воссоздадут Катальную горку. После этого будет восстановлено Каменное зало.

«Сейчас мы переживаем сложную ситуацию. Мы договорились с министерством культуры, что большую часть работы мы будем выполнять как заказчики. Договорились с министерством культуры о схеме финансирования 50% на 50%», — рассказала генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая.

По словам Кальницкой, возросла и популярность Ораниенбаума. «После лета уже 1,5 миллиона. Еще недавно было 200-300 тысяч человек. Петергоф в этом сезоне посетили 5,3 миллиона человек, посещаемость увеличилась на 10-15 процентов», — добавила она.

Напомним, дирекция музея-заповедник «Петергоф» не исключает возможности введения ночного режима посещения Большого дворца — в случае увеличения спроса со стороны туристов. В этом году музейный комплекс уже посетили 5,3 миллиона человек — для дальнейшего увеличения туристического потока потребуется оптимизация логистики и графика работы.

Ранее Смольный согласовал с ОАО «Российские железные дороги» первый этап концепции развития транспортной инфраструктуры Петербурга. Так, приоритетным направлением станет создания двух железнодорожных полуколец, которые свяжут Ораниенбаум с Токсово и Белоостровом.