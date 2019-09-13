В Петербурге запустят круглосуточную экологическую службу

В 2020 году в Петербурге начнет работать круглосуточная экологическая служба. Передвижные лаборатории будут производит замеры воздуха на содержание в них вредных веществ.

Решение запустить мобильную экологическую службу власти Петербурга приняли после очередных жалоб горожан на резкий запах в Невском районе. Теперь с января 2020 года лаборатории будут курсировать по горожу и производить замеры воздуха для того, чтобы фиксировать выбросы в атмосферу вредных веществ.

Напомним, 20 января жители Васильевского острова пожаловались на острый запах, причину которого не могли установить городские оперативные службы. Горожанам пришлось покинуть свои квартиры. «Окно находилось в режиме микропроветривания, но этого хватило, чтобы все комнаты провоняли. Ощущение, что это пропан. У нас с женой и детей разболелась голова. Здесь находиться невыносимо», — говорили тогда петербуржцы.

В начале февраля жители Васильевского острова вновь ощутили неприятный запах — источник «жуткой вони» также не был оперативно обнаружен. «Я думаю, что это не река несет нечистоты, а ветер несет запах от нечистот. Этот запах появился с лета прошлого года. Раньше у нас был свежий воздух и пахло рекой. Лично я подозреваю, что эти нечистоты где-то копятся, а потом их под шумок куда-то выливают», — рассуждали местные жители.

Они даже провели собственное расследование причин появления химического запаха и составили карту, на которую нанесли все адреса, где находиться труднее всего. Представители городских служб тогда так и не смогли ответить на вопрос, чем пахнет на острове, а в Роспотребнадзоре сообщили, что провели исследования атмосферного воздуха на острове, нормативы они не превышают.