Андрей Зорин и Юрий Сапрыкин расскажут о «мифологии пьянства» в рамках серии вечеров от проекта «Полка»

28 сентября образовательный проект о важных русских книгах «Полка» совместно с клубом Anima Libera запускают серию их трех вечеров с разговорами о русской литературе и кухне. Тема первого — «Мифология пьянства», обсудят которую литературовед Андрей Зорин и журналист Юрий Сапрыкин.

Андрей Зорин расскажет о роли водки, пьянства и застольного ритуала в русской культуре, а также о том, как возникает российская питейная традиция. Как водка становится инструментом политического контроля и формой освобождения для россиян, что общего у воюющего и пьющего человека, как в разное время происходила борьба с алкоголизмом — все это будет проиллюстрировано через фильмы, книги и рассказы и пьянстве и застолье.

«Тема лекции просто обязывает к тому, чтобы продолжить обсуждение не за пустым столом. И просьба к нашим петербургским друзьям: Зорин — один из лучших отечественных лекторов-гуманитариев — бывает в России не так часто, а в Петербурге тем более; очень хотелось бы, чтобы эта лекция нашла своего слушателя (и наоборот); если вы чувствуете, что эта тема интересна вашим знакомым — расскажите им об этом. За это трудно не выпить!», — говорят организаторы.

Вечер с Андреем Зориным пройдет 28 сентября, подробности и билеты можно посмотреть здесь.

Напомним, вчера, 12 сентября, в широкий прокат вышел документальный фильм «Сорокин трип» о писателе, драматурге и художнике Владимире Сорокине. Режиссерами выступили журналисты Антон Желнов и Юрий Сапрыкин. «Это первый документальный фильм о самом значительном русском писателе современности, в котором Сорокин впервые рассказывает о собственной жизни с предельной откровенностью. Детство в подмосковном рабочем поселке, жизнь в мастерских подпольных художников, преследования со стороны КГБ и прокремлевских молодежных организаций, любовь к русской литературе и космическому холоду».