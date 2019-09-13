Журналист и телеведущая Ксения Собчак станет ведущей шоу на «Первом канале». Вчера, 12 сентября, на сайте федерального канала появился официальный промо-ролик телепередачи, название которой пока держится в секрете.

На главном федеральном появился тизер, в котором Собчак, лежа в пенной ванне, обращается к некому «Андрею» по телефону: «Привет, Андрей! Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Оно изменит всю мою жизнь!». Судя по всему, разговор является прямой отсылкой к бывшему ведущему шоу «Пусть говорят» Андрею Малахову.

Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники сообщает, что у ток-шоу «Пусть говорят» действительно сменится ведущий: «Новым королем эфира станет… хотя, почему королем? Ксения Собак станет новой ведущей шоу «Пусть говорят» на «Первом канале»». По словам источников, «это награда за правильное и активное участие в политической жизни страны в последние годы».

Напомним, ранее Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер». Вместе с другими генпродюсерами она будет заниматься программным наполнением канала и отвечать за развитие ряда проектов. В декабре 2018 года Ксения Собчак объявила об уходе с поста главного редактора журнала LʼOfficiel Россия, где проработала четыре года. После этого журналист и телеведущая запустила на YouTube собственное шоу «Осторожно, Собчак». А еще сегодня, 13 сентября, Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.