Петербургские реставраторы воссоздали фасадные скульптуры здания Первого общества взаимного кредитования
Петербургские реставраторы из Студии архитектурной керамики Юрия Осинина воссоздали фасадные скульптуры здания Первого общества взаимного кредитования на набережной канала Грибоедова, 13. После завершения работ там появятся гербовые короны, кабанчики в фальш-окнах и другие элементы.
Здание Первого общества взаимного кредитования, возведенное в 1888-1890-х годах в стиле эклектика, украшают скульптуры и рельефы терракотового цвета. После революции с гербовых ратушей были сбиты короны, а во время Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда пострадали другие элементы — части скульптур богов и женских фигур.
Специалисты Студии архитектурной керамики Юрия Осинина приняли участие в восстановлении утраченных деталей — ими была воссоздана императорская корона, кабанчики в фальш-окнах и одна из голов статуи. Они предстанут перед петербуржцами после завершения реставрационных фасадных работ.
«После революции с гербовых картушей были сбиты короны, а во время войны от бомбежек пострадала и вся остальная красота. Где руку оторвало, где голову. Этим летом мы приняли участие в восстановлении одной из голов, кабанчика в фальш-окнах и корон. Совсем скоро леса снимут и можно будет увидеть их живьем», — поделился Осинин итогами работы.
Здание Первого общества взаимного кредитования является памятником истории и культуры федерального значения. Здание возведено в 1888-1890 годах по проекту архитектора Павла Сюзора в стиле эклектика. В 1917 году, после прекращения существования Общества взаимного кредита, в здании расположились мастерские художников и различные госучреждения.
В 1945 году его заняло отделение Государственного банка СССР, а к 1990 году здание пришло в плачевное состояние. В 2006 году было выделено финансирование на проведение реставрационных работ, которые закончились в июне 2009 года. В галерее первого этажа тогда расположилась художественная галерея.
Напомним, ранее для декора павильона Витебского вокзала воссоздали кованую императорскую корону и старейший фонарь. Детали рисовались вручную по фотодокументам петербургского архива в масштабе и затем моделировались в мягком материале, чтобы кузнец художественной ковки лучше понимал форму детали и постарался максимально точно приблизиться к аутентичности и авторскому исполнению.
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