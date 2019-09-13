Власти Петербурга планируют на регулярной основе вернуть в город аквабусы

Власти Петербурга планируют вернуть в город аквабусы — на регулярной основе. Они будут курсировать по пассажирскому маршруту «Центральная линия» от Арсенальной набережной, а стоимость тарифа будет чуть выше, чем в наземном транспорте.

В настоящий момент инициатор запуска водного пассажирского маршрута, Комитет по транспорту, рассчитывает получить субсидию на перевозки — если проект пройдет антикоррупционную экспертизу и будет принят, аквабусы вернутся в Петербург уже в 2020-2022 году.

Начальный пункт маршрута «Центральная линия» — Арсенальная набережная, далее аквабусы будут следовать с остановками на Дворцовой и Адмиралтейской набережных, причале Университетской в створе Менделеевской линии, Мытнинской и Петровской набережных с возвращением на Арсенальную.

Напомним, в июне в Петербург на один день вернулось речное такси. Прокатиться на нем можно было совершенно бесплатно по маршруту из пяти локаций — набережная Фонтанки, реки Карповки, Смоленки, Петровская коса и пляж Балтийского бульвара.

В 2004 году в Петербурге уже курсировали «речные автобусы» — суда ходили ежедневно по расписанию с остановками в живописных местах города. Но в 2012 году система была признана убыточной — к 2014 году все линии были упразднены.

«Мы верим, что речной транспорт — один из самых быстрых удобных и приятных видов транспорта. Согласитесь, здорово, когда летний ветер обдувает ваше лицо и вы одновременно любуетесь панорамами Санкт-Петербурга», — отметили тогда организаторы однодневного такси.