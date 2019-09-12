Возобновился демонтаж западного флигеля дворца Нарышкиных-Шуваловых на Фонтанке

Сегодня, 12 сентября, петербуржцы сообщили о возобновлении демонтажа западного флигеля дворца Нарышкиных-Шуваловых на набережной реки Фонтанки, 21. На этот раз внутренний двор закрыли строительной сеткой.

Как сообщают члены петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, демонтаж был приостановлен на время выборов. Уже сейчас флигель частично разобран, а «звук отбойных молотков и грохот кровельного железа хорошо слышны в окружающих дворах».

«Выборы закончились, и на Шуваловском дворце активизировались работы. Появление строительной сетки жильцы соседнего дома зафиксировали еще в конце минувшей недели. Ею занавесили весь западный двор дворца, откуда активисты, жители и журналисты наблюдали за проведением работ. Теперь наблюдение затруднено, однако через сетку видно, что западный флигель дворца частично разобран», — рассказали градозащитники.

Дворец Нарышкиных-Шуваловых на углу набережной реки Фонтанки, 21 и Итальянской улицы, 39 был возведен в несколько этапов. Левый флигель здания был построен в 1780-х годах Воронцовыми по проекту неизвестного архитектора. Флигель справа от старого дома пристроен в 1821-1822 годах новым владельцем участка, Дмитрием Нарышкиным — предположительно, по проекту архитектора Карла Росси. С 2006 года во дворце проходила масштабная реставрация, а в ноябре 2013-го в нем официально открылся музей Фаберже, став первым в России частным музеем федерального масштаба. Дворец является памятником градостроительства и архитектуры федерального значения.

Напомним, демонтаж западного флигеля дворца Нарышкиных-Шуваловых, расположенного на набережной реки Фонтанки, 21, в котором с ноября 2013 года официально располагается музей Фаберже, начался 20 августа — в целях расширения выставочного пространства. Против активно выступают петербуржцы, а жители соседнего здания на Итальянской улице, 37 опасаются повреждения своего дома.