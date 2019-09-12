«Дорогу жизни» от Петербурга до деревни Морье, повторяющую сухопутный участок магистрали, по которому в годы блокады Ленинграда доставляли продовольствие и осуществляли эвакуацию, отремонтируют в 2020 году.

В рамках нацпроекта также проведут ремонт Токсовского шоссе — по словам председателя регионального Комитета по дорожному хозяйству Дениса Седова, именно эти объекты «важны всем жителям», поэтому работы по ним необходимо провести первоочередно.

В регионе также запланировано внедрение систем массогабаритного контроля за транспортом — в 2020-2021 годах. «Все мучаются от того, что тяжеловесный транспорт беспорядочно ездит по нашим дорогам. Поэтому будет внедрение систем массогабаритного контроля, которая будет внедрена уже, я уверен, в 2020-2021 годах», — добавил Седов.

Во время Великой Отечественной войны Дорога жизни была единственной транспортной магистралью через Ладожское озеро — в период блокады Ленинграда по ней в осажденный город доставляли грузы, продовольствие, а также проводили эвакуацию. Дорога находилась не так далеко от линии фронта, поэтому охранялась воинскими подразделениями. За период с ноября 1941 по апрель 1942 года по Дороге жизни были эвакуированы не менее 537 тысяч человек и доставлено 360,5 тонн груза.