На улице Красного курсанта в Петроградском районе завершился капитальный ремонт фасада доходного дома Керстена. Его привели в порядок впервые с момента постройки в 1911 году — небольшие работы проводились еще в советское время, однако тогда они только скрыли фактурную штукатурку.

Более чем за 100 лет на фасаде доходного дома Керстена произошли значительные утраты — был разрушен штукатурный слой и кирпичная кладка. При расчистке специалистами была обнаружена фактурная штукатурка, которая долгое время была скрыта от петербуржцев — как следствие небольшого ремонта, проведенного в советское время.

Специалисты восстановили штукатурный слой в том виде, который был при постройке дома — в том числе вернулась на фасад и терразитовая штукатурка. Все работы были согласованы с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников — с 2001 года здание имеет статус объекта культурного наследия.

Доходный дом Керстена на улице Красного курсанта, 25 был возведен в 1911 году по проекту архитектора Сергея Кондратьева в стиле модерн. В здании располагалось фабричное управление чулочно-вязальной фабрики А. С. Керстена, основанной еще в 1866 году. В советское время фабрика «В.П. Керстен» сохранила профиль производства и стала головным предприятием произведственного трикотажного объединения «Красное знамя»