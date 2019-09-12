В Петербурге пройдет фестиваль американской культуры — о кино на улицах Нью-Йорка, пацифизме Воннегута и поколении «Сандэнса»

23 сентября в библиотеке «Семеновская» на Московском проспекте, 50/42 стартует «Осенний фестиваль культур: культура США» . Темой события в этом году стала американская культура — в программе лекции о кино на улицах Нью-Йорка, пацифизме Вонненгута и поколении «Сандэнса».

В день старта фестиваля, 23 сентября в 18:30, теоретик кино, куратор специальных мероприятий Дома кино и автор в журналах «Сеанс» и «Искусство кино» Дарина Поликарпова расскажет о «Голливуде: система и стиль» — слушатели узнают о «классике» столицы американского кино 1930-1950-х годов. 25 сентября Дарина расскажет о раннем авангарде, бунтах 60-х и поколении «Сандэнса», а 26 сентября о кино на улицах Нью-Йорка — где снимали Вуди Аллен, Спайк Ли, Джим Джармуш и многие другие.

24 сентября литературовед и доцент СПбГУ Юлиана Каминская прочтет лекцию «О дежурных танцах со смертью. Курт Воннегут и художественный пацифизм». В центре внимания окажется книга Воннегута «Бойня номер пять» 1969 года и ее связи с современностью. Лекция станет театрализованной — участие в ней примут актеры театра «Мастерская» Дмитрий Миков и Сергей Паньков. А 27 сентября специалист по истории российско-американских отношений Иван Курилла расскажет об «истории (не)понимания» России и США.