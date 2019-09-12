В Петербурге пройдет фестиваль американской культуры — о кино на улицах Нью-Йорка, пацифизме Воннегута и поколении «Сандэнса»
23 сентября в библиотеке «Семеновская» на Московском проспекте, 50/42 стартует «Осенний фестиваль культур: культура США». Темой события в этом году стала американская культура — в программе лекции о кино на улицах Нью-Йорка, пацифизме Вонненгута и поколении «Сандэнса».
В день старта фестиваля, 23 сентября в 18:30, теоретик кино, куратор специальных мероприятий Дома кино и автор в журналах «Сеанс» и «Искусство кино» Дарина Поликарпова расскажет о «Голливуде: система и стиль» — слушатели узнают о «классике» столицы американского кино 1930-1950-х годов. 25 сентября Дарина расскажет о раннем авангарде, бунтах 60-х и поколении «Сандэнса», а 26 сентября о кино на улицах Нью-Йорка — где снимали Вуди Аллен, Спайк Ли, Джим Джармуш и многие другие.
24 сентября литературовед и доцент СПбГУ Юлиана Каминская прочтет лекцию «О дежурных танцах со смертью. Курт Воннегут и художественный пацифизм». В центре внимания окажется книга Воннегута «Бойня номер пять» 1969 года и ее связи с современностью. Лекция станет театрализованной — участие в ней примут актеры театра «Мастерская» Дмитрий Миков и Сергей Паньков. А 27 сентября специалист по истории российско-американских отношений Иван Курилла расскажет об «истории (не)понимания» России и США.
«Россия и США более двух веков изучают друг друга, представляют себя друг другу и придумывают друг друга для внутренних нужд. В результате в обеих странах сформировались образы другой страны, сочетающие тонкое понимание сложности другого общества с очевидным непониманием некоторых наиболее открытых его черт. Лекция Ивана Куриллы будет посвящена этим образам и их противоречиям, объясняющим некоторые проблемы сегодняшних отношений между странами», — говорят организаторы фестиваля.
Завершением «Осеннего фестиваля культур: культура США» станет кинолекторий, в рамках которого состоится показ фильма Спайка Ли «Делай, как надо» 1989 года выпуска. Модератором лектория выступит Дарина Поликарпова. Фестиваль пройдет с 23 по 28 сентября в библиотеке «Семеновская» на Московском проспекте, 50/42, вход на все мероприятия свободный.
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