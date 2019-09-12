Минтранс отказался выделить средства на строительство станции метро «Кудрово»

Министерство транспорта России не предусматривает выделение федеральных средств на строительство станции метро «Кудрово». Теперь финансирование придется искать в региональных бюджетах. Также не исключено, что сроки сдачи станции в эксплуатацию сдвинутся.

Еще в декабре 2018 года правительства Петербурга и Ленинградской области назвали плановые сроки сдачи станции «Кудрово» в эксплуатацию — ожидалось, что пассажиры смогут начать пользоваться продолжением Лахтинско-Правобережной линии метрополитена уже к концу 2025 года. Однако в связи с непредусмотренным федеральным финансированием строительство может затянуться.

По информации заместителя правительства Ленобласти Михаила Москвина, официальное письмо об отказе Минтранса в софинансировании чиновники не получали, однако источники в Смольном подтвердили получение отказа от ведомства. По мнению начальника управления по транспорту Ленобласти Павла Постовалова, сроки сдачи сдвинутся «значительно» — так как Петербург и Ленобласть не смогут найти в своих бюджетах 57 миллиардов рублей на реализацию станции в течение ближайших шести лет.

Однако проект планировки метро от станции «Улица Дыбенко» до Кудрова все-таки подготовят — к концу 2020 года. «Станция метро «Кудрово» нужна двум регионам: область и Петербург нуждаются в ТПУ (транспортно-пересадочном узле, — прим. ред.) с вместительной территорией, так как мест для автобусов у существующих станций уже не осталось. Петербургу для нормальной работы и развития метро необходимо электродепо. Мы выделили на эти цели 40 гектаров земли, тогда как в городе подходящих участков не осталось», — добавил Постовалов.

Напомним, в Смольном готовят два проекта транспортной связи Кудрова с Петербургом — трамвайную линию и продолжение линии метро от станции «Улица Дыбенко». Однако в Дирекции по транспортному развитию предлагают сконцентрироваться на чем-то одном. По подсчетам, получение финансирования на строительство новой станции подземки может затянуться, что приведет к переносу сроков сдачи объекта в эксплуатацию.

О том, что до Кудрова начнут ходить трамваи, стало известно в ноябре 2018 года — появление трамвайной линии запланировано на 2023 год. Также в качестве альтернативного транспорта горожанам предложили проект канатной дороги от Кудрова до станции метро «Проспект Большевиков». Правительство России подтвердило готовность участвовать в реализации проекта канатной дороги. Обсуждение проекта пройдет в сентябре этого года — тогда «будет понятна позиция двух самых главных участников».