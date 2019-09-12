Возле станции метро «Новокрестовская» появилась благоустроенная пешеходная зона. Между входом в подземку и набережной Финского залива тротуарной плиткой вымостили дорожки, установили скамейки, урны и качели, которые представляют собой самостоятельно арт-объект. А еще обзорные бинокли!

В разных частях пешеходной зоны также создали зеленые оазисы с декоративными деревьями и кустарниками. Все пространство доступно для маломобильных людей — благодаря отсутствию ступенек и поребриков. Завершает композицию арт-объект в виде футбольного мяча, который в ночное время суток подсвечивается.

Проект был реализован в рамках второй очереди благоустройства прибрежной территории Крестовского острова, утверждение которой прошло в марте 2019 года. «Территория вокруг арены напоминала каменные джунгли. Поэтому мы и решили заново перепланировать эту территорию и сделать достаточно длинный пешеходный маршрут, который состоял бы из нескольких частей», — рассказал на открытии пешеходной зоны глава Петроградского района Иван Громов.

Напомним, Смольный одобрил проект благоустройства набережной в Лахта Центра, предложенный компанией «Газпром». Так, на участке Приморского шоссе, примыкающего к самому высокому зданию Европы, появится облагороженная набережная со спусками к воде и зеленая зона. Ранее проектировщики здания показали проект «Северной площади» — с лестницей-амфитеатром, как в нью-йоркском Метрополитен-музее, и центральной площадкой, где в зимнее время можно заливать каток.