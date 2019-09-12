Возле станции «Новокрестовская» появилась благоустроенная пешеходная зона
Возле станции метро «Новокрестовская» появилась благоустроенная пешеходная зона. Между входом в подземку и набережной Финского залива тротуарной плиткой вымостили дорожки, установили скамейки, урны и качели, которые представляют собой самостоятельно арт-объект. А еще обзорные бинокли!
В разных частях пешеходной зоны также создали зеленые оазисы с декоративными деревьями и кустарниками. Все пространство доступно для маломобильных людей — благодаря отсутствию ступенек и поребриков. Завершает композицию арт-объект в виде футбольного мяча, который в ночное время суток подсвечивается.
Проект был реализован в рамках второй очереди благоустройства прибрежной территории Крестовского острова, утверждение которой прошло в марте 2019 года. «Территория вокруг арены напоминала каменные джунгли. Поэтому мы и решили заново перепланировать эту территорию и сделать достаточно длинный пешеходный маршрут, который состоял бы из нескольких частей», — рассказал на открытии пешеходной зоны глава Петроградского района Иван Громов.
Напомним, Смольный одобрил проект благоустройства набережной в Лахта Центра, предложенный компанией «Газпром». Так, на участке Приморского шоссе, примыкающего к самому высокому зданию Европы, появится облагороженная набережная со спусками к воде и зеленая зона. Ранее проектировщики здания показали проект «Северной площади» — с лестницей-амфитеатром, как в нью-йоркском Метрополитен-музее, и центральной площадкой, где в зимнее время можно заливать каток.
Проектировщики, сотрудники и строители Лахта Центра находятся в непрерывном контакте с петербуржцами. Ранее они показали, как монтажники меняют лампочки на высоте 462 метров — для того, чтобы осуществить работы, альпинисты преодолевают расстояние до шпиля по пожарной лестнице. К 316-летию со дня основания Санкт-Петербурга Лахта Центр подготовил необычный подарок — 60 таймлапсов, собранных в единую масштабную видеопанораму города (с лучшими видами!). Посмотрите новогоднее видео, в котором Лахта Центр превратился в самую высокую елку 2019 года, а еще на то, как выглядит лестница внутри башни.
Пока обзорная площадка не работает, онлайн-трансляции из нее уже ведутся — камера установлена на месте будущей обзорной площадки на 87 этаже, на которую смогут подняться посетители высотного здания. С помощью таймлапса также показали три года строительства Лахта Центра. Кроме того, на шпиле Лахта Центра установили метеостанцию для наблюдения за погодой и даже показали, как над городом собираются грозовые тучи. А еще в стройгородке комплекса живет кот Фокс, который присматривает за стройкой, работает наравне со всеми в офисе инженеров и даже ведет свой Instagram.
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