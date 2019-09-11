МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре

Сотрудники городского отделения МЧС предупредили петербуржцев об ухудшении погоды. Уже завтра, 12 сентября, в городе ожидаются сильные порывы ветра, а ближе к концу недели в Петербург вернутся дожди.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 12 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха прогреется до 21 градуса, при этом порывы ветра ожидаются до 15 метров в секунду.

Ночью в город пройдут кратковременные дожди, а на следующий день, 13 сентября, в Петербурге пройдут ливни. При этом заметно похолодает — температура воздуха не поднимется выше 17 градусов тепла.

Напомним, 31 июля Петербург установил новый температурный антирекорд — так холодно в городе не было с 1894 года. 125 лет назад в этот день столбик термометра показал отметку в 13,8 градусов тепла, сегодня же воздух прогрелся до 12 градусов с отметкой плюс. 29 августа Петербург повторил температурный рекорд 1944 года — тогда воздух прогрелся до 25,4 градусов выше нуля, как и 75 лет назад. Минувший вторник, 10 сентября, стал самым жарким днем — впервые за 136 лет! Вслед за погодой перепутали времена года и представители флоры — в Купчине второй раз за год зацвела яблоня, а в Кронштадте созрел виноград.