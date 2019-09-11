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Уикенд в Петербурге с 12 по 15 сентября 

Выставка Зинаиды Серебряковой, спектакль с участием Дианы Вишневой «Сны Спящей красавицы», экранизация романа «Щегол» Донны Тартт и старт кинофестиваля «Послание к человеку» – как провести эти выходные в городе.          

Пт 13 сентября Сб 14 сентября Вс 15 сентября

 

12-3 сентября-ноября

KGallery

Выставка Зинаида Серебрякова. «Живопись. Графика. Письма»

Зинаида Серебрякова, возможно, самая популярная художница в России. Именно она, а не «амазонки авангарда» по нраву всем: искусствоведы ценят ее за мастерство, широкая публика— за точное попадание в современные идеалы красоты. Галерея KGallery умеет делать выставки музейного уровня: на этот раз нам покажут 70 работ из частных коллекций: от пасторальных крестьянок в фамильном «Нескучном» до зарисовок из марокканского путешествия. И автопортреты, конечно.

с 12 сентября

Фильм «Щегол» / The Goldfinch

Долгожданную экранизацию одного из лучших романов XXI века критики задолго до проката назвали неудачной. Но это тут случай, когда всем фанатам Донны Тартт лучше лично проверить, что не так с адаптацией и почему ее не спасают Николь Кидман и Энсел Эгорт.

с 12 сентября

Фильм «Стриптизерши» / Hustlers

Все, кто не убедился лично на концертах в Москве и Петербурге, что Дженнифер Лопес в отличной форме (в 50 лет!), может сделать это в кино. Певица и актриса в компании Констанс Ву, Джулии Стайлз и Кеке Палмер играет стриптизершу-Робин Гуда, которая отбирает деньги у богатых воротил с Уолл-Стрит.

с 12 сентября

Фильм «Дорогой папа»

Режиссер «Временных трудностей» Михаил Расходников снял комедию с Владимиром Вдовиченковым и Ириной Пеговой про нерадивого отца. Есть соблазн усмотреть в фильме критику патриархального общества, как в «Папа, сдохни», но не поддавайтесь: здесь эти смыслы никто не закладывал.

с 12 сентября

Фильм «Птичий дозор» / Manou the Swift

Пернатых героев это анимационной картины озвучили Кейт Уинслет и Уиллем Дефо. Стриж Ману растет в семье чаек и пытается быть, как они: научиться плавать, ловить рыбу и летать.

с 12 сентября

Фильм «Сорокин трип»

Документальный и предельно откровенный фильм о Владимире Сорокине – одном из самых прославленных современных российских писателей. Снял картину оператор Звягинцева Михаил Кричман, а автором сценария стал журналист Антон Желнов.

с 12 сентября

Фильм «Годовщина революции»

Картина величайшего документалиста Дзиги Вертова снова на экранах через сто лет после ее создания. В исходном виде фильм о революционной смене строя в России считался утраченным до прошлого года.

12 сентября

19:00

Дом кинопоказы

Фильм «Воскресенье»

За неделю до старта проката в Доме кино состоится премьера нового фильма Светланы Проскуриной. В этом году он участвовал в конкурсе «Кинотавра». Специальным гостем показа станет режиссер Александр Сокуров, который представит картину. А после сеанса пройдет встреча со Светланой Проскуриной и актером Алексеем Вертковым.

12 сентября

20:00

«А2»

Концерт Тарьи Турунен

Экс-солистка финской метал-группы Nightwish Тарья Турунен выступит в четверг в «А2». Певица исполнит треки со своего последнего сольного альбома In The Raw, релиз которого был всего две недели назад.

13 сентября

18:00

Библиотека им. Грибоедова

Лекция о психологии подростков

В пятницу, 13 сентября, в библиотеке им. Грибоедова (Садовая, 33) психолог Наталья Марьясова прочитает лекцию о том, почему взрослые боятся подростков. Вход свободный.

13 сентября

19:00

Чайковского ул., 17

Мастер-класс Константина Бронзита

Мультипликатор и двукратный номинант на «Оскар» Константни Бронзит расскажет о современной авторской анимации: кто и зачем сочиняет мультфильмы. С его лекции в отеле Indigo-Tchaikovskogo в пятницу начнется новый сезон образовательного проекта «Прагмема».

13-14 сентября

19:30

Новая сцена Александринского театра

Спектакль «Росмерсхольм»

Свою версию ибсеновской пьесы на Театральной Олимпиаде покажет Андрий Жолдак. Эта постановка про явные и подавленные желания идет в Венгерском театре Клужа в Румынии, а в Петербурге ее можно увидеть только два вечера.

13-15 сентября

Большой выставочный зал Союза Художников

Выставка «Парта. 8 лет»

С 13 по 15 сентября в Большом выставочном зале Союза Художников (ул. Большая морская, 38) пройдет восьмая ежегодная выставка живописи изо-проекта «Парта», которую открыли художники Михаил и Анастасия Мишинские. Всего покажут более 200 полотен.

14-21 сентября

Кинофестиваль «Послание к человеку»

Единственный петербургский фестиваль категории «А» подготовил обширную программу. Мощный старт дадут на Дворцовой площади, в церемонии участвуют президент киносмотра Алексей Учитель, председателя Международного жюри, актриса Йоханна тер Стехе и актер Ларса Фон Триера Удо Кир. После официальной части на экране площадью более ста квадратов покажут документальный фильм «Диего Марадона», мировая премьера которого прошла на Каннском фестивале. Конкурсные сеансы и спецпрограмма начнутся на следующий день. Подробнее о них здесь.

14-9 сентября-октября

Фестиваль Earlymusic

В субботу в Академической капелле стартует XXII сезон Международного фестиваля Earlymusic, посвященного барочной и старинной музыке. Его откроет концерт «Иоганн Себастьян Бах и его отражения». Среди участников – скрипачи Кристиан Тецлафф и Марина Бесчастных, оркестр школы-лицея при Петербургской консерватории под управлением Аркадия Штейнлухта и худрук фестиваля Андрей Решетников. Подробнее о дальнейшей программе здесь.

14 сентября

12:00

Красносельский район

Фестиваль соседских инициатив

В субботу в Красносельском районе пройдет Фестиваль соседских инициатив. Главная его цель — благоустройство городской среды. На трех площадках — побережье вдоль Балтийского бульвара, Жемчужный пляж и Сергиево – жители представят свои решения по улучшению Петербурга. Также обещают мастер-классы, игры и запуск воздушных змеев. Вход свободный.

14-15 сентября

12:00

форт «Константин»

Фестиваль техники «Фортуна»

В выходные на форте «Константин» в Кронштадте пройдет фестиваль «Фортуна». На нем покажут более 400 машин. Например, Delorean DMC-12 из фильма «Назад в будущее», экипажи 1930-х годов, американские «Кадиллаки» и «Линкольны» 1960 — 1970-х, модели «Мерседесов» и BMW из 1990-х. Также организаторы обещают тематический показ мод и игры. Подробности в группе во «ВКонтакте» или на сайте.

14-15 сентября

Спектакль «Утополис»

Создатели постановки компания Rimini Protokoll – главные европейские затейники site-specific театра. «Утополис» – грандиозный спектакль-променад, продолжительностью три с лишним часа и охватывающий 52 площадки. За это время 300 участникам, которых перед началом разделят на группы, придется найти общий язык друг с другом. Итогом стихийной консолидации должна стать модель идеального государства. Спектакль покажут в рамках Театральной Олипиады.

14 сентября

19:00

Театр им. Ленсовета

Спектакль «Пиковая дама. Игра»

В «Пиковой даме» Евгения Сафонова выступает как режиссер и сценограф. На сайте театра жанр спектакля определяют как «сюрреалистический триллер». И, надо сказать, пушкинский текст к такой интерпретации вполне располагает. Визуально спектакль отсылает к работам Линча, Рефна, Обаяси, Лалу и других киновизионеров и сюрреалистов.

14 сентября

19:00

«Юность»

Прощальная вечеринка «Юности»

В честь закрытия культового магазина «Юность» на Малой Садовой в субботу там пройдет прощальная вечеринка. В лайн-апе – диджей-сеты от музыканта Артема Макарского и участника Super Collection Orchestra Дмитрия Батарина. Также обещают выставку архивных материалов о коллекциях бренда. «Юность» был первым стритвир-магазином Петербурга — он занимал помещение в Доме радио с начала 2000-х годов. В первое время своего существования пространство работало под названием Interactive.

14-15 сентября

19:00

Мариинский-2

Спектакль с участием Дианы Вишневой «Сны Спящей красавицы»

В выходные на сцене Мариинского-2 прима Диана Вишнева выступит в спектакле «Сны Спящей красавицы». Это шоу, в котором высокие технологии сочетаются с балетными па. За запоминающееся визуальное решение отвечают дизайнер Тобиас Греммлер, который работает с Bjork, и художник по костюмам Барт Хесс, одевающий Lady Gaga.

14-17 сентября-ноября

20:00

«Порох»

Фестиваль «АХХХЕЛЕТИЕ»

Инженерный театр «АХЕ» Максима Исаева и Павла Семченко отпразднует 30-летие фестивалем «АХХХЕЛЕТИЕ». В программе — восемь спектаклей: от работ, уже ставших классикой, до недавних премьер. Их покажут в пространстве «Порох». Подробнее здесь.

15 сентября

13:00

Царское фойе Александринского театра

Спектакль «Вертинский. Русский Пьеро»

10 сентября один из корифеев (и это не будет преувеличением) Александринского театра Николай Мартон отметил свое 85-летие. А уже 15 сентября его можно будет увидеть в моноспектакле по музыкальным новеллам и «песенкам» актера, поэта и шансонье Александра Вертинского. Давнюю актерскую мечту разгадать загадку «русского Пьеро», узнать как его тексты будут звучать сегодня и будут ли отзываться у современной публики помог осуществить молодой режиссер Антон Оконешников.

15 сентября

17:00

Музей обороны и блокады Ленинграда

Презентация книги блокадных дневников артистов балета «Танцуя под обстрелами»

В воскресенье в Музее обороны и блокады Ленинграда (Соляной переулок, 9) пройдет презентация книги «Танцуя под обстрелами» — первой публикации блокадных дневников артистов балета Кировского (ныне Мариинского) театра. В сборник вошли заметки и статьи Ольги Иордан, Натальи Сахновской и Ивана Нечаева. Вход свободный по регистрации. Все средства от продаж будут направлены на продолжение съемок фильма «Ленинградская сюита».

15 сентября

17:00

д. Порошкино, ул. Никольская

Концерт Silvercut

В воскресенье инди-группа Silvercut даст первый в своей истории концерт в лесу. Музыкальный проект Оли Бравиной выступит в центре живописного участка у высоких елей в деревне Порошкино Ленобласти. Перед лайвом можно будет принять участие в барбекю. Подробнее здесь.

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