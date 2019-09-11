Уикенд в Петербурге с 12 по 15 сентября
Выставка Зинаиды Серебряковой, спектакль с участием Дианы Вишневой «Сны Спящей красавицы», экранизация романа «Щегол» Донны Тартт и старт кинофестиваля «Послание к человеку» – как провести эти выходные в городе.
12-3 сентября-ноября
KGallery
Зинаида Серебрякова, возможно, самая популярная художница в России. Именно она, а не «амазонки авангарда» по нраву всем: искусствоведы ценят ее за мастерство, широкая публика— за точное попадание в современные идеалы красоты. Галерея KGallery умеет делать выставки музейного уровня: на этот раз нам покажут 70 работ из частных коллекций: от пасторальных крестьянок в фамильном «Нескучном» до зарисовок из марокканского путешествия. И автопортреты, конечно.
с 12 сентября
Долгожданную экранизацию одного из лучших романов XXI века критики задолго до проката назвали неудачной. Но это тут случай, когда всем фанатам Донны Тартт лучше лично проверить, что не так с адаптацией и почему ее не спасают Николь Кидман и Энсел Эгорт.
с 12 сентября
Все, кто не убедился лично на концертах в Москве и Петербурге, что Дженнифер Лопес в отличной форме (в 50 лет!), может сделать это в кино. Певица и актриса в компании Констанс Ву, Джулии Стайлз и Кеке Палмер играет стриптизершу-Робин Гуда, которая отбирает деньги у богатых воротил с Уолл-Стрит.
с 12 сентября
Режиссер «Временных трудностей» Михаил Расходников снял комедию с Владимиром Вдовиченковым и Ириной Пеговой про нерадивого отца. Есть соблазн усмотреть в фильме критику патриархального общества, как в «Папа, сдохни», но не поддавайтесь: здесь эти смыслы никто не закладывал.
с 12 сентября
Пернатых героев это анимационной картины озвучили Кейт Уинслет и Уиллем Дефо. Стриж Ману растет в семье чаек и пытается быть, как они: научиться плавать, ловить рыбу и летать.
с 12 сентября
Документальный и предельно откровенный фильм о Владимире Сорокине – одном из самых прославленных современных российских писателей. Снял картину оператор Звягинцева Михаил Кричман, а автором сценария стал журналист Антон Желнов.
с 12 сентября
Картина величайшего документалиста Дзиги Вертова снова на экранах через сто лет после ее создания. В исходном виде фильм о революционной смене строя в России считался утраченным до прошлого года.
12 сентября
19:00
Дом кинопоказы
За неделю до старта проката в Доме кино состоится премьера нового фильма Светланы Проскуриной. В этом году он участвовал в конкурсе «Кинотавра». Специальным гостем показа станет режиссер Александр Сокуров, который представит картину. А после сеанса пройдет встреча со Светланой Проскуриной и актером Алексеем Вертковым.
12 сентября
20:00
«А2»
Экс-солистка финской метал-группы Nightwish Тарья Турунен выступит в четверг в «А2». Певица исполнит треки со своего последнего сольного альбома In The Raw, релиз которого был всего две недели назад.
13 сентября
18:00
Библиотека им. Грибоедова
В пятницу, 13 сентября, в библиотеке им. Грибоедова (Садовая, 33) психолог Наталья Марьясова прочитает лекцию о том, почему взрослые боятся подростков. Вход свободный.
13 сентября
19:00
Чайковского ул., 17
Мультипликатор и двукратный номинант на «Оскар» Константни Бронзит расскажет о современной авторской анимации: кто и зачем сочиняет мультфильмы. С его лекции в отеле Indigo-Tchaikovskogo в пятницу начнется новый сезон образовательного проекта «Прагмема».
13-14 сентября
19:30
Новая сцена Александринского театра
Свою версию ибсеновской пьесы на Театральной Олимпиаде покажет Андрий Жолдак. Эта постановка про явные и подавленные желания идет в Венгерском театре Клужа в Румынии, а в Петербурге ее можно увидеть только два вечера.
13-15 сентября
Большой выставочный зал Союза Художников
С 13 по 15 сентября в Большом выставочном зале Союза Художников (ул. Большая морская, 38) пройдет восьмая ежегодная выставка живописи изо-проекта «Парта», которую открыли художники Михаил и Анастасия Мишинские. Всего покажут более 200 полотен.
14-21 сентября
Единственный петербургский фестиваль категории «А» подготовил обширную программу. Мощный старт дадут на Дворцовой площади, в церемонии участвуют президент киносмотра Алексей Учитель, председателя Международного жюри, актриса Йоханна тер Стехе и актер Ларса Фон Триера Удо Кир. После официальной части на экране площадью более ста квадратов покажут документальный фильм «Диего Марадона», мировая премьера которого прошла на Каннском фестивале. Конкурсные сеансы и спецпрограмма начнутся на следующий день. Подробнее о них здесь.
14-9 сентября-октября
В субботу в Академической капелле стартует XXII сезон Международного фестиваля Earlymusic, посвященного барочной и старинной музыке. Его откроет концерт «Иоганн Себастьян Бах и его отражения». Среди участников – скрипачи Кристиан Тецлафф и Марина Бесчастных, оркестр школы-лицея при Петербургской консерватории под управлением Аркадия Штейнлухта и худрук фестиваля Андрей Решетников. Подробнее о дальнейшей программе здесь.
14 сентября
12:00
Красносельский район
В субботу в Красносельском районе пройдет Фестиваль соседских инициатив. Главная его цель — благоустройство городской среды. На трех площадках — побережье вдоль Балтийского бульвара, Жемчужный пляж и Сергиево – жители представят свои решения по улучшению Петербурга. Также обещают мастер-классы, игры и запуск воздушных змеев. Вход свободный.
14-15 сентября
12:00
форт «Константин»
В выходные на форте «Константин» в Кронштадте пройдет фестиваль «Фортуна». На нем покажут более 400 машин. Например, Delorean DMC-12 из фильма «Назад в будущее», экипажи 1930-х годов, американские «Кадиллаки» и «Линкольны» 1960 — 1970-х, модели «Мерседесов» и BMW из 1990-х. Также организаторы обещают тематический показ мод и игры. Подробности в группе во «ВКонтакте» или на сайте.
14-15 сентября
Создатели постановки компания Rimini Protokoll – главные европейские затейники site-specific театра. «Утополис» – грандиозный спектакль-променад, продолжительностью три с лишним часа и охватывающий 52 площадки. За это время 300 участникам, которых перед началом разделят на группы, придется найти общий язык друг с другом. Итогом стихийной консолидации должна стать модель идеального государства. Спектакль покажут в рамках Театральной Олипиады.
14 сентября
19:00
Театр им. Ленсовета
В «Пиковой даме» Евгения Сафонова выступает как режиссер и сценограф. На сайте театра жанр спектакля определяют как «сюрреалистический триллер». И, надо сказать, пушкинский текст к такой интерпретации вполне располагает. Визуально спектакль отсылает к работам Линча, Рефна, Обаяси, Лалу и других киновизионеров и сюрреалистов.
14 сентября
19:00
«Юность»
В честь закрытия культового магазина «Юность» на Малой Садовой в субботу там пройдет прощальная вечеринка. В лайн-апе – диджей-сеты от музыканта Артема Макарского и участника Super Collection Orchestra Дмитрия Батарина. Также обещают выставку архивных материалов о коллекциях бренда. «Юность» был первым стритвир-магазином Петербурга — он занимал помещение в Доме радио с начала 2000-х годов. В первое время своего существования пространство работало под названием Interactive.
14-15 сентября
19:00
Мариинский-2
В выходные на сцене Мариинского-2 прима Диана Вишнева выступит в спектакле «Сны Спящей красавицы». Это шоу, в котором высокие технологии сочетаются с балетными па. За запоминающееся визуальное решение отвечают дизайнер Тобиас Греммлер, который работает с Bjork, и художник по костюмам Барт Хесс, одевающий Lady Gaga.
14-17 сентября-ноября
20:00
«Порох»
Инженерный театр «АХЕ» Максима Исаева и Павла Семченко отпразднует 30-летие фестивалем «АХХХЕЛЕТИЕ». В программе — восемь спектаклей: от работ, уже ставших классикой, до недавних премьер. Их покажут в пространстве «Порох». Подробнее здесь.
15 сентября
13:00
Царское фойе Александринского театра
10 сентября один из корифеев (и это не будет преувеличением) Александринского театра Николай Мартон отметил свое 85-летие. А уже 15 сентября его можно будет увидеть в моноспектакле по музыкальным новеллам и «песенкам» актера, поэта и шансонье Александра Вертинского. Давнюю актерскую мечту разгадать загадку «русского Пьеро», узнать как его тексты будут звучать сегодня и будут ли отзываться у современной публики помог осуществить молодой режиссер Антон Оконешников.
15 сентября
17:00
Музей обороны и блокады Ленинграда
В воскресенье в Музее обороны и блокады Ленинграда (Соляной переулок, 9) пройдет презентация книги «Танцуя под обстрелами» — первой публикации блокадных дневников артистов балета Кировского (ныне Мариинского) театра. В сборник вошли заметки и статьи Ольги Иордан, Натальи Сахновской и Ивана Нечаева. Вход свободный по регистрации. Все средства от продаж будут направлены на продолжение съемок фильма «Ленинградская сюита».
15 сентября
17:00
д. Порошкино, ул. Никольская
В воскресенье инди-группа Silvercut даст первый в своей истории концерт в лесу. Музыкальный проект Оли Бравиной выступит в центре живописного участка у высоких елей в деревне Порошкино Ленобласти. Перед лайвом можно будет принять участие в барбекю. Подробнее здесь.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.