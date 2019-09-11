Уикенд в Петербурге с 12 по 15 сентября 

с 12 сентября

Фильм «Щегол» / The Goldfinch



Долгожданную экранизацию одного из лучших романов XXI века критики задолго до проката назвали неудачной. Но это тут случай, когда всем фанатам Донны Тартт лучше лично проверить, что не так с адаптацией и почему ее не спасают Николь Кидман и Энсел Эгорт.