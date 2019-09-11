Вслед за температурными рекордами, который уверенно ставит Петербург этой осенью (шутка ли: минувший вторник стал самым жарким днем впервые а 136 лет!), путают времена года и представители флоры. Сегодня в Купчине второй раз за год зацвела яблоня, а в Кронштадте — созрел виноград.

Фото: сообщество "Новости Купчино"

«У нас на Сортировке в саду яблоня зацвела. Как такое может быть?», — удивляются петербуржцы и делятся фотографиями цветения. «Перепутали времена года. Вот до чего бабье лето доводит», — реагируют в комментариях. Горожане наперебой рассказывают о цветущей малине и клубнике, а жители Лупполово даже поделились снимками созревшего винограда. «Удивительно. Вот такое чудо созрело в Кронштадте», — пишут они.

Фото: сообщество "Подслушано в Кронштадте"





Немногим ранее, 7 сентября, в Иридарии Ботанического сада Петра Великого повторно зацвел один из бородатых ирисов. «Представьте себе: вы подготовились к осени, летом «отцвели» в нарядных и легких платьях и красивых босоножках. И тут подошел сентябрь. И вдруг — бац! И 23 градуса выше нуля. И ирис, наш маленький «бородатый карлик», почувствовал продолжающееся летнее тепло и решил вернуть свой летний наряд», — поделились сотрудники ботсада.