Фото дня: в Купчине второй раз за год зацвели яблони
Вслед за температурными рекордами, который уверенно ставит Петербург этой осенью (шутка ли: минувший вторник стал самым жарким днем впервые а 136 лет!), путают времена года и представители флоры. Сегодня в Купчине второй раз за год зацвела яблоня, а в Кронштадте — созрел виноград.
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Фото: сообщество "Новости Купчино"
«У нас на Сортировке в саду яблоня зацвела. Как такое может быть?», — удивляются петербуржцы и делятся фотографиями цветения. «Перепутали времена года. Вот до чего бабье лето доводит», — реагируют в комментариях. Горожане наперебой рассказывают о цветущей малине и клубнике, а жители Лупполово даже поделились снимками созревшего винограда. «Удивительно. Вот такое чудо созрело в Кронштадте», — пишут они.
Немногим ранее, 7 сентября, в Иридарии Ботанического сада Петра Великого повторно зацвел один из бородатых ирисов. «Представьте себе: вы подготовились к осени, летом «отцвели» в нарядных и легких платьях и красивых босоножках. И тут подошел сентябрь. И вдруг — бац! И 23 градуса выше нуля. И ирис, наш маленький «бородатый карлик», почувствовал продолжающееся летнее тепло и решил вернуть свой летний наряд», — поделились сотрудники ботсада.
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Фото: сообщество "Ботанический сад БИН РАН"
Напомним, 31 июля Петербург установил новый температурный антирекорд — так холодно в городе не было с 1894 года. 125 лет назад в этот день столбик термометра показал отметку в 13,8 градусов тепла, сегодня же воздух прогрелся до 12 градусов с отметкой плюс. 29 августа Петербург повторил температурный рекорд 1944 года — тогда воздух прогрелся до 25,4 градусов выше нуля, как и 75 лет назад. А минувший вторник, 10 сентября, стал самым жарким днем — впервые за 136 лет!
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