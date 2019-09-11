Петербург может стать первым городом России с четырехдневной рабочей неделей

Петербург может стать первым городом России, рабочая неделя в котором станет четырехдневной. Так считают политологи: по их мнению, город подходит для пилотного запуска новой системы. Во многом благодаря развитой экономике.

«Петербург мог бы стать пилотным городом России для перехода страны на четырехдневную рабочую неделю, ведь в нашем городе сосредоточенны самые разные отрасли экономики и специалисты огромного спектра профессий», — рассказала заведующая кафедрой сравнительных политических исследований СЗИУ РАНХиГС Инесса Тарусина.

Специалист также считает, что организация труда в России устарела — страна продолжает эксплуатировать систему, созданную еще во времена СССР. В качестве примера Тарусина привела страны Северной Европы, где рабочий день заканчивается до наступления вечернего времени. Таким образом у работников остается свободное время, что положительно влияет на эффективность труда.

А вот школьникам «четырехдневка» на пользу не пойдет — тогда ученикам придется заниматься по 12 часов в сутки. «Вряд ли освободившееся время пойдет нашим детям на пользу. А если мы поместим в четыре дня все школьные предметы, то ученики будут заниматься с восьми утра до восьми вечера, что практически невозможно», — добавила Тарусина.

Напомним, 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев предсказал переход с «пятидневки» на четырехдневную рабочую неделю. По его мнению, к переменам ведет технологический прогресс и перестройка мировой экономики. Депутаты Государственной думы готовы приступить к разработке законопроекта о сокращении рабочей недели уже в сентябре.

Позже социологи провели опрос и выяснили отношение россиян к данной идее — положительно относятся к переходу на «четырехдневку» всего 29% респондентов. Отрицательной стороной сокращения рабочей недели прежде всего называют снижение заработной платы — в этом уверены 82% опрошенных.