В Кронштадте появится новый туристический порт, оснащенный для приема круизных лайнеров

В Кронштадте может появиться новый туристический порт, главной особенностью которого станет возможность принимать круизные лайнеры. По мнению членов рабочей группы по вопросу развития Кронштадта, это позволит «прогнозируемо дополнительно увеличить приток туристов».

О планах на новый порт рассказала член рабочей группы по вопросу развития Кронштадта Ксения Шойгу. «Ведутся переговоры с портом «Моби Дик» на данный момент для того, чтобы создать еще одну точку пассажирского порта. Нам позволяет глубина и позволяет инфраструктура сделать еще одну швартовку для круизных лайнеров, что, конечно же, вдохнет дополнительную жизнь в Кронштадт. И позволит нам прогнозируемо дополнительно увеличить приток туристов», — поделилась она.

Напомним, в апреле в Петербурге была создана рабочая группа по вопросу развития Кронштадта. Многочисленные форты города-порта хотят отдать под объекты туристического сектора — музеи, океанариум, культурные учреждения, гостиницы и даже ресторан для свадебных торжеств в стиле 18 века, тем самым планы по реновации уходят в сторону от военно-политической направленности места.

По проекту реновации города-порта «Кронштадт. Остров фортов» и в результате его плановой реализации, на площади около 80 гектаров предполагается разместить музейный, научно-образовательный и туристический секторы, включающие в себя интерактивный музейный комплекс, океанариум, культурные и образовательные учреждения.

Ранее также стало известно, что в Кронштадте откроют Аллею адмиралов и монумент погибшим морякам. Архитектурный конкурс объявят «через несколько месяцев», а сам проект будет реализован в рамках создания в городе особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. А в конце прошлого года Летний сад в Кронштадте открыли после капитального ремонта.