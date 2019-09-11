Петербург вновь поставил температурный рекорд. Вторник стал самым жарким днем — впервые за 136 лет!

Петербург продолжает бить все мыслимые и немыслимые температурные рекорды. Минувший вторник, 10 сентября, стал самым жарким днем — впервые за 136 лет!

Максимальная температура воздуха днем 10 сентября составила 26,8 градусов выше нуля, тем самым приблизившись к рекорду 10 сентября 1883 года — 27,1 градусов. Рекордсменом стал не только один день, но и все начало сентября — в целом первые полторы недели месяца напомнили экстремальный по температуре сентябрь 1938 года.

«Средняя температура воздуха за декаду составила +17,6 градусов, но не превысила прошлогодних значений, когда декадная температура достигала +18,0 градусов. Экстремальной, со средней температурой воздуха +19,8 градусов, остается первая декада сентября 1938 года», — рассказал главный синоптик Петербурга и глава городского Гидрометцентра Александр Колесов.

Напомним, 31 июля Петербург установил новый температурный антирекорд — так холодно в городе не было с 1894 года. 125 лет назад в этот день столбик термометра показал отметку в 13,8 градусов тепла, сегодня же воздух прогрелся до 12 градусов с отметкой плюс. А 29 августа Петербург повторил температурный рекорд 1944 года — тогда воздух прогрелся до 25,4 градусов выше нуля, как и 75 лет назад.