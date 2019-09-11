Арт-группа «Явь» тайно проникла в Музей стрит-арта и сделала стрит-арт

Из манифеста художников:

Стрит-арт — всегда интервенция, это работа, придуманная только художником и никем не правленная, стрит-арт это всегда угроза оказаться в полиции, это работа, за которую художник несет правовую ответственность. Если стрит-артист создаст работу на холсте для продажи, она не станет стрит-артом. Если мы делаем какой-то заказ на улице без согласования с городом, этот заказ не становится стрит-артом. Даже если кто-то просто дает уличную площадку для творчества, а макет работы ни с кем не согласован, и работа сделана за счет художника, это тоже не стрит-арт, это паблик-арт. Стрит-арт — смысл, угроза санкций, ответственность.