Арт-группа «Явь» тайно проникла в Музей стрит-арта и сделала стрит-арт
Художники из петербургской арт-группы «Явь» тайно проникли в Музей стрит-арта и сделала стрит-арт (да-да!). На территории постоянной экспозиции музея появились изображения работников коммунальных служб, которые закрашивают уличное искусство.
Суть работы, получившей название «Интервенция» — вновь поднять вопрос о том, «является ли стрит-артом то, что сделано на улице, но не обыгрывает контекст». По мнению художников, единственным несомненным определением стрит-арта остается то, что он должен быть создан «без согласования, без какого-то разрешения, незаконно, на личные деньги художника».
Арт-группа «Явь»
Стрит-арт — всегда интервенция, это работа, придуманная только художником и никем не правленная, стрит-арт это всегда угроза оказаться в полиции, это работа, за которую художник несет правовую ответственность. Если стрит-артист создаст работу на холсте для продажи, она не станет стрит-артом. Если мы делаем какой-то заказ на улице без согласования с городом, этот заказ не становится стрит-артом. Даже если кто-то просто дает уличную площадку для творчества, а макет работы ни с кем не согласован, и работа сделана за счет художника, это тоже не стрит-арт, это паблик-арт. Стрит-арт — смысл, угроза санкций, ответственность.
По мнению художников арт-группы «Явь», в Музее стрит-арта нет стрит-арта — поэтому было решено проникнуть именно туда для того, чтобы сделать несколько работ. «Эти работы ни с кем не согласованы, мы делали их за свой счет и каждую секунду ожидали, что нас заберет охрана. Это первый стрит-арт в Музее стрит-арта», — добавили они.
Напомним, в июне художники из петербургской арт-группы «Явь» выполнили четвертый этап перформанса «Созидание и вандализм» — на стене заброшенного здания появились работы одного из основоположников искусства барокко Питера Пауля Рубенса. Впервые изображение появилось 22 октября — а именно пещерные рисунки. 26 ноября был реализован второй этап работы — деятели творческого объединения показали античное изобразительное искусство 500 года до нашей эры. 22 марта «Созидание и вандализм» закрасили в третий раз — для того, чтобы изобразить на стенах новый этап по мотивам картин Брейгеля.
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