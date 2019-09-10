Более половины вырубленных деревьев Ленобласти заменят новым насаждениями. Выполнить программу планируется до конца года — на ее реализацию в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» области выделено 105 миллионов рублей.

«К 2024 года планируется заменить новыми насаждениями 100% деревьев в области. По итогам 2019 года планируется заменить 58,5% вырубленных деревьев», — рассказал председатель Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Полученные на реализацию программы средства также планируется направить на приобретение ллесопожарной и лесохозяйственной техники. Уже сейчас освоено 87 миллионов рублей — на эту сумму лесничества области получили 15 новых автоцистерн и 7 колесных тракторов.

Напомним, активная вырубка лесов ведется в Выборгском районе Ленобласти около Высокинского озера. На этой территории планируется стройка угольного порта — от деревьев начали избавляться еще до необходимых согласований и экологической экспертизы, а также несмотря на протесты жителей Приморского городского поселения.

Похожая ситуация возникла в Муринском парке — петербуржцы выступали против строительства второго спорткомплекса Nova Arena. Например, устроили флешмоб — выстроились в «живой щит» против застройки зеленой зоны. Позднее врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости согласования проекта застройки с петербуржцами. «Если большинство против — это нам не подходит», — отметил он.

