Как взять питомца из приюта? Куда идти, с какими трудностями вы столкнетесь и как их преодолеть

Сегодня все больше людей, решив завести питомца, думают не о покупке щенка с родословной, а о спасении того, кому очень нужен дом – кошки или собаки из приюта. Этот шаг связан не только с радостью, но и со сложностями – подробную инструкцию о том, как к ним подготовиться и что делать, когда животное уже рядом с вами, «Собака.ru» сделала вместе с основателями проекта Teddy Food.

Шаг первый – поиск: как и где найти питомца Можно обратиться в городские благотворительные фонды, помогающие животным: например, в «Верность» или «Помощь бездомным собакам», их сотрудники подскажут, как действовать дальше, помогут подобрать приют или питомца. Можно связаться напрямую с приютом, из проверенных в Петербурге есть «Ржевка», «Убежище», «Потеряшка», «Центральный Приют Кошек Санкт-Петербурга», «4 лапы», «Друг». Есть ассоциация «Мы вместе», объединяющая все официально зарегистрированные приюты, а также сообщество индивидуальных волонтеров Петербурга, которые спасают бездомных кошек. «На мой взгляд, приют, который хочет, чтобы животные пристраивались, должен быть не с тысячами животных и доступен для посещения, – считает Татьяна Титова, директор петербургского фонда «Верность». – В этом случае гораздо проще не потерять социализацию животного и понять, какой хозяин для кого предпочтительнее. И для потенциального хозяина проще подобрать собаку того характера, с которым обоим будет удобно». В соцсетях много разных групп по пристройству животных. «Но не стоит бросаться сразу на первое же попавшееся приглянувшееся объявление с фотографией симпатичной собаки. Обязательно выясните, кто этот человек, который собирает средства или пристраивает животное, представляет ли он конкретный приют (и лучше, если да). Самый правильный вариант – выйти на активистов приюта, пообщаться с ними, приехать, посмотреть на условия, в которых содержатся животные», – рекомендует Павел Котосов, руководитель Teddy Food. С помощью их проекта можно посмотреть на животное, не отходя от компьютера: к сервису подключено 15 приютов из 11 городов страны, в том числе и из Петербурга. На сайте можно онлайн понаблюдать за питомцами, выбрать понравившегося, заказать ему миску корма или другой вид помощи, а с помощью кнопки «Забрать домой» связаться с приютом.

Очный визит расставит все по местам: лучше выбрать тот шелтер, который расположен максимально близко к дому, и приехать несколько раз – ваше решение должно быть осознанным. «По фото складывается только первое впечатление о животном. Более близкий контакт происходит при личном общении, можно увидеть темперамент, повадки, особенности поведения. Кошки, например, чаще всего сами выбирают своих хозяев», – рассказывает Наталья Алексеенко, директор петербургского приюта «Убежище». Можно также отправиться на выставку животных, но специалисты советуют не принимать спонтанных решений и не забирать питомца домой сразу. Лучше постепенно подготовиться, купить все необходимое и несколько раз навестить в приюте выбранное животное, чтобы его не пришлось возвращать. Выставки регулярно проводятся в Лофт Проекте «Этажи» и иногда в «Республике кошек». Стереотипное мнение, что в приютах живут только старые, запущенные, беспородные животные, ошибочно. Во-первых, в правилах хорошего приюта – сразу же заняться здоровьем поступившего. Их прививают, избавляют от паразитов, стерилизуют, при необходимости делают операции, лечат. Во-вторых, часто без хозяев оказываются и породистые звери. «В России кризис перепроизводства животных – 37,8 млн кошек и 18,7 млн собак, и это только домашние, численность которых примерно можно посчитать, – замечает Екатерина Дмитриева, директор Фонда защиты городских животных. – Разведение никак не регулируется, а ненужный приплод пополняет армию бездомных». «Выбирать собаку или кошку надо, не поддаваясь эмоциям, стоит задать себе несколько вопросов и главный из них – «Зачем?». Что вы хотите получить? Если вам стало жалко животное, которое выглядит печальным на фотографии, то подумайте, готовы ли вы положить свою жизнь к его лапам на ближайшие лет 10-15? Выбирать надо того питомца, с которым вам и вашей семье будет комфортно, и для которого вы сможете создать комфортную жизнь. Желания должны совпадать с возможностями», – советует Татьяна Титова.

Шаг второй – знакомство: какие вопросы могут задать кураторы животного Прежде чем отдать питомца и заключить договор ответственного содержания, с вами проведут собеседование. От вас будет зависеть судьба живого существа, так что лучше отнестись к подготовке и предварительной беседе ответственно и доброжелательно. «У многих животных есть кураторы, они тратят силы и средства на их социализацию и лечение, поэтому не стоит обижаться на их вопросы. Волонтер должен быть уверен, что животное будет в хороших руках», – замечает Павел Котосов. Вас могут спросить о наличии детей, о том, что будет с животным в случае развода, доходах семьи, цели. Например, если человек хочет посадить пса на цепь для охраны дома, то с большой вероятностью ему откажут. «Вас спросят о распорядке дня, чтобы узнать, есть ли возможность гулять с собакой несколько раз в день в период адаптации. Скорее всего, обяжут установить сетки на окнах и стерилизовать питомца по достижению определенного возраста, если это еще не сделано в приюте. Обязательно спросят о судьбе животного в случае расставания или смерти хозяев. Это не любопытство, а попытка обезопасить зверя от еще одного предательства», – поясняет Екатерина Дмитриева. «Дополнительные вопросы появляются по ходу беседы, ко всем усыновителям применяем индивидуальный подход. Мой любимый нестандартный вопрос: "Как вы думаете, сколько денег надо тратить на содержание кошки в месяц, и на что будет уходить эта сумма?". Сразу становится ясно, понимает ли будущий хозяин истинные потребности животного и готов ли нести ответственность», – говорит Наталья Алексеенко.

Шаг третий – новоселье: как к нему подготовиться Обычно кураторы лично привозят питомца в новый дом, чтобы проверить его состояние. Бывали случаи, когда собаку или кошку не отдавали потенциальным владельцам, если оказывалось, что в помещении антисанитария или там содержится еще два десятка животных. Но если вы ответственный хозяин, беспокоиться не о чем. Кураторы будут сопровождать вас: периодически звонить, просить прислать фотографии кота или собаки, узнавать о его состоянии и помогать при возникновении сложностей. В договоре часто прописывается испытательный срок – лучше, если владелец вернет животное в приют, чем выбросит на улицу, а также оговорен вариант расторжения соглашения по инициативе приюта (в случае безответственного содержания). «Предугадать поведение животного в новом доме со 100-процентной гарантией невозможно. Это зависит не только от хозяев – сложности могут возникнуть с любым питомцем. Хороший приют всегда готов принять его назад, если что-то в новой семье не сложилось, это тоже один из важных факторов для тех, кто не уверен в своих силах, – поясняет Татьяна Титова. – Чтобы исключить моральные издержки, это можно назвать "временной передержкой", тогда и человек не будет мучиться, что "он не справился". Просто закончился срок "передержки", но зато у животного есть шанс найти надежный дом». «Все мои клиенты, которые взяли животных из приюта, отмечали, что кураторы не говорили им: "Все, теперь назад дороги нет, иначе это предательство". Наоборот, они слышали: "Если что-то не сложится, мы заберем обратно, все бывает". Это помогает людям почувствовать, что у них есть поддержка, что они не одни», – отмечает Наталья Кирьянова, петербургский зоопсихолог. Перед приездом животного, спросите в приюте, чем кормить его в первые дни. От перехода на другую еду может случиться расстройство желудка, но через несколько дней все придет в норму. Подготовьте экипировку: ошейник и поводок для собаки, обязательно – адресник с вашими контактами на отдельном шнурке, переноску для кошки, лежанки, корм, лотки и наполнитель для туалета. В первую очередь после приюта стоит отправиться к ветеринару и сдать анализы. Среди будущих расходов: ежегодные прививки, обработка от гельминтов и клещей, чипирование, проезд в транспорте, обучение – специалисты советуют обязательно пройти с собакой общий курс дрессировки, приюты часто предоставляют своего кинолога.

Шаг четвертый – взаимная адаптация: ждут ли впереди трудности? Животные часто испытывают стресс после переезда: и от новой обстановки, и от людей. «В адаптационном периоде соблюдайте терпение. Не принуждайте животное к ласке, не ругайте. А еще не требуйте безусловной любви, – советует Павел Котосов. – Сначала собаки и кошки могут проявлять равнодушие, доверие придет позже». «Адаптация у всех проходит по-разному: кто-то сразу как дома, а кто-то неделю прячется под кроватью. Есть общие правила, которые применимы к кошкам, – рассказывает Амаль Баева, руководитель приюта «Надежда». – Это очень стрессоподверженные животные. Кошка может до трех суток не есть, не пить и не ходить в туалет, дальше уже критично и стоит обратиться к ветеринару. Привыкает кошка к дому и людям от недели до месяца. Самый долгий период адаптации, с которым мы сталкивались, – год. Собаки осваиваются быстрее: им нужно показать их место, объяснить правила поведения в доме – говорить, что делать нельзя. Будьте терпеливыми в объяснениях, но при этом твердыми в запретах». «Какой бы ни был хороший приют, животные все равно там находятся в стрессе. А после переезда он усиливается – ведь питомец оказался в новой незнакомой обстановке, – комментирует зоопсихолог Наталья Кирьянова. – Общее правило: животное лучше оставить в покое. Сделать удобную мягкую лежанку в тихом месте, поставит миски для еды и воды не на проходе, ни в коем случае не делать место собаки в коридоре – так ее тревожность только усилится. Для кошки лучше оборудовать много мест повыше, чтобы она могла наблюдать за всем происходящим, и укрытия внизу из обычных коробок, чтобы ей было комфортно. Важно не трогать, не гладить питомца, если он сам не пришел к вам за лаской. Спокойный голос, похвала и поощрения лакомствами – вот что сделает новый дом для животного проще и понятнее. Для многих собак из приюта даже повышение голоса будет очень сильным стрессом, мало кто из них может похвастать устойчивой нервной системой. Необходимо избавиться от ожиданий, что собака или кошка будут вам благодарны за то, что вы их взяли. Они потом, несомненно, будут испытывать привязанность к владельцам, но она формируется около двух месяцев». Примерно через один-два месяца начинается процесс, который владельцы описывают как "моя собака обнаглела". На самом деле, объясняет Наталья Кирьянова, в этот период у животного снижается уровень стресса и оно начинает демонстрировать свое естественное, реальное поведение, которое было задавлено. Уже с первых дней, советует специалист, нужно начать работу с кинологом или зоопсихологом, которого тоже может порекомендовать приют. Индивидуальные занятия помогут снизить количество поведенческих проблем и риски возврата, а вот групповые приютским животным противопоказаны.

Советы бывалых: опыт владельцев, взявших животное из приюта Диляра: «Наш кот оказался с очень сложным характером. Но мы не считали возможным вернуть его, ведь взяли на себя ответственность. Мы работали с зоопсихологом, приручали его, кормили лакомствами с рук, не принуждали к ласке, убрали вещи с подоконников и полок, чтобы он мог двигаться свободно, поставили для него домик для уединения, старались больше с ним играть. Также позже мы выяснили, что кот переболел кальцивирозом – куратор нам об этом не сказал. Потом мы также узнали, что ранее какая-то семья уже брала его и вернула. У нас был негативный опыт во взаимоотношениях с куратором – с нами за два года ни разу не связались, оказалось, волонтеры не всегда помогают. Лучше заручиться поддержкой групп в соцсетях, заранее узнать, какие рядом с вами хорошие ветклиники. И еще: если кто-то берет животное для развлечения, то это, скорее всего, будет ошибкой». Мария: «Нам приглянулся пес по снимку, но в реальности он отличался от фотографии – обычная дворняжка. Но моя дочь просто влюбилась в Реда. Ему было четыре года, мы долго навещали его, но целый месяц он не проявлял к нам интереса. Потом стал узнавать, ждать. Наконец, на прогулке пес подставил живот для ласки, признал – в тот же день мы решили забрать его. Я бы советовала принимать такое решение на трезвую голову, обдуманно. Обговорить появление собаки со всеми членами семьи, если кто-то против, еще раз подумать. Это ответственность: животное нельзя вернуть, как надоевшую игрушку. Если вы сомневаетесь, то лучше не брать. Если вы присмотрелись к питомцу, то как можно больше общайтесь с ним, но не показывайте явно своих эмоций и чувств. Если приняли решение, то подробно поговорите с куратором, прислушайтесь к советам. Животное из приюта (то есть из клетки) не знает правил общежития, надо быть готовым помочь ему. Еще важно продумать, с кем останется пес или кот, если вдруг с вами что-то случится. Я бы на законодательном уровне обязала тех, кто претендует на наследство в виде имущества, содержать пожизненно и животных наследодателей».