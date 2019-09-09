28 сентября в Петербурге стартует второй фестиваль краеведения «Крайконъ» от главной городской команды по спасению архитектурных деталей — объединения «Гэнгъ». В лайн-апе — от экскурсий по подземельям Выборгского замка до мастер-классов по сохранению деталей старины. А главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская раскроет топ-10 самых секретных мест для съемок — надо быть!

В первый и основной день фестиваля в пространстве «Люмьер-холла» на Обводном канале, 74 с 11:30 утра гостей ждут сразу четыре сцены с докладами, где выступят спикеры из Петербурга, Москвы и Выборга. Главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская раскроет топ-10 самых недоступных мест, где проходили съемки лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», Александр Ракитько расскажет о том, как тесты на ДНК могут быть полезны в исследовании родословной, а Илья Рытов, открытие года по версии «Гэнгъ», поделится тем, как спасать и сохранять детали старины.

Посетители фестиваля смогут проконсультироваться с экспертами из Русского генеалогического общества — они расскажут о том, с чего начать исследование родословной, и ответят на любые вопрос о поиске семейных «корней». Отдельное внимание уделят литературе. На «Крайконъ» привезут специальную подборку самых интересных краеведческих, исторических и нон-фикшн изданий из библиотек города (выбор участников ячейки «Гэнгъ»!). Также можно поучаствовать в конкурсе костюмов, перекусить на фуд-корте от «Общества чистых тарелок» и инклюзивных мастерских «Простые вещи» и даже приобрести мерч и цветы от «Гэнгъ» и магазина «Цветок».

В этот же день все желающие смогут рассказать о своем проекте на сцене общественных инициатив или получить читательский билет библиотеки имени Маяковского со специальным дизайном. На следующий день, 29 сентября, фестиваль отправится в Выборг — 11:30 там стартуют бесплатные экскурсии по городскому архиву. Под присмотром гида моно будет прогуляться по подземельям Выборгского замка, недавно открытым при реставрации. Запись стартует 20 сентября на сайте фестиваля, количество мест ограничено. Полный лайн-ап и билеты можно посмотреть здесь.