К 2024 году власти Петербурга планируют привлечь к занятиям спортом 730 тысяч горожан

Власти Петербурга планируют привлечь к систематическим занятиям спортом 730 тысяч горожан — за период с 2019 по 2024 год. Воплотить задуманное в жизнь помогут масштабные спортивные акции и усовершенствование инфраструктуры.

По итогам 2018 года занимаются спортом регулярно 2,1 миллиона петербуржцев — к 2024 году показатель должен составить около 3 миллионов. Для этого в городе будут проводиться различные спортивные мероприятия. Одной из таких стала акция «Выбираю спорт, стартовавшая сегодня на площадке «Эксппофорума».

«Каждый желающий сможет попробовать себя в настольном теннисе, фехтовании, легкой атлетике, хоккее на траве, парусном спорте, баскетболе, волейболе, армрестлинге, городках, флорболе, уличном баскетболе. Можно будет изучить приемы восточных единоборств, попробовать свои силы в экстремальных видах спорта. В общей сложности на акции представят более 80 видов спорта», — рассказала об акции председатель Комитета по физкультуре и спорту Наталья Антюх.

Также в Петербурге продолжат проводить региональные этапы соревнований «Лыжня России», «Кросс наций», «Оранжевый мяч» и других — за прошедший год их посетили 1,1 миллионов горожан.

Напомним, власти Ленинградской области намерены обеспечить каждый город региона как минимум пятью спортивными объектами. Соответствующий стандарт поручил ввести губернатор Ленобласти Александр Дрозденко — по его мнению, такая мера позволит привлечь к занятию спортом 55% населения области. А еще реку Охту планируют сделать центром гребного спорта в Петербурге. Водоем станет местом проведения регулярных гонок на байдарках.

Однако петербуржцы не всегда рады появлению новых спортивных площадок. На территории Муринского парка планируется возведение спортивного комплекса от компании «Анна Нова». Концепция еще не представлена, но работы уже ведутся — несмотря на протесты горожан, в парке начали вырубать деревья. После череды митингов и акций градоначальники заявили о необходимости согласования проекта застройки с петербуржцами.