Уже в 2020 году в Кронштадте откроют Аллею адмиралов и монумент погибшим морякам. Архитектурный конкурс объявят «через несколько месяцев», а сам проект будет реализован в рамках создания в городе особой экономической зоны туристско-рекреационного типа.

Аллея адмиралов появится на месте Центральной аллеи Кронштадта и будет заканчиваться фортом «Император Петр I» — уже сейчас он связан дорогой с основной территорией города. В ближайшие месяцы будет объявлен архитектурный конкурс на создание монумента погибшим морякам — он станет венцом композиции обновленной аллеи. Как рассказала член рабочей группы по развитию проекта «Кронштадт. Остров фортов» Марика Коротаева, в создании аллеи используют интерактивные и игровые элементы — для того, чтобы доступно донести до молодого поколения историю Кронштадта. «Если мы запускаемся через три-пять лет, мы рассчитываем на туристов нового поколения. Эти ребята уже не хотят ходить за экскурсоводом и смотреть бюсты, они хотят получить какой-то интерактив, навести свой смартфон на какой-нибудь штрих-код, что-нибудь считать, узнать. Поэтому мы сейчас прорабатываем научную концепцию этой аллеи для того, чтобы подавать информацию правильно», — сказала она.