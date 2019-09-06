В Кронштадте откроют Аллею адмиралов и монумент погибшим морякам
Уже в 2020 году в Кронштадте откроют Аллею адмиралов и монумент погибшим морякам. Архитектурный конкурс объявят «через несколько месяцев», а сам проект будет реализован в рамках создания в городе особой экономической зоны туристско-рекреационного типа.
Аллея адмиралов появится на месте Центральной аллеи Кронштадта и будет заканчиваться фортом «Император Петр I» — уже сейчас он связан дорогой с основной территорией города. В ближайшие месяцы будет объявлен архитектурный конкурс на создание монумента погибшим морякам — он станет венцом композиции обновленной аллеи.
Как рассказала член рабочей группы по развитию проекта «Кронштадт. Остров фортов» Марика Коротаева, в создании аллеи используют интерактивные и игровые элементы — для того, чтобы доступно донести до молодого поколения историю Кронштадта. «Если мы запускаемся через три-пять лет, мы рассчитываем на туристов нового поколения. Эти ребята уже не хотят ходить за экскурсоводом и смотреть бюсты, они хотят получить какой-то интерактив, навести свой смартфон на какой-нибудь штрих-код, что-нибудь считать, узнать. Поэтому мы сейчас прорабатываем научную концепцию этой аллеи для того, чтобы подавать информацию правильно», — сказала она.
В настоящий момент ведется разработка проекта реконструкции трех фортов Кронштадта — «Император Петр I», «Император Александр I» и «Кроншлот», работы по которым предварительно оцениваются в 6 миллиардов рублей. Текущее состояние удручающее — на некоторых из них нет окон, дверей, крыш, а таке разрушена каменная кладка. «Если все получится, то со следующего года мы делаем документацию, проектирование и выходим на реконструкцию», — добавляет Коротаева.
Напомним, в апреле в Петербурге была создана рабочая группа по вопросу развития Кронштадта. Многочисленные форты города-порта хотят отдать под объекты туристического сектора — музеи, океанариум, культурные учреждения, гостиницы и даже ресторан для свадебных торжеств в стиле 18 века, тем самым планы по реновации уходят в сторону от военно-политической направленности места.
По проекту реновации города-порта «Кронштадт. Остров фортов» и в результате его плановой реализации, на площади около 80 гектаров предполагается разместить музейный, научно-образовательный и туристический секторы, включающие в себя интерактивный музейный комплекс, океанариум, культурные и образовательные учреждения. Разработкой концепции занимается специально созданная рабочая группа.
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