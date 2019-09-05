В Коломягах после капитального ремонта открылся парк усадьбы Орловых-Денисовых

В петербургском районе Коломяги после капитального ремонта открылся парк усадьбы Орловых-Денисовых. Его благоустраивали два года — лечили более 100 деревьев, восстанавливали объемно-пространственную композицию и адаптировали для посещения людьми с ограниченными возможностями.

Садовники восстановили историческую объемно-пространственную композицию, одновременно сохраняя возможность транзитов через парк. Специалистами были вылечены 120 деревьев, в том числе и двухсотлетние липы, высаженные еще при первых хозяевах усадьбы. Появились и молодые саженцы — липы, ивы, клены, сирень, дерен и чубушник.

Парк усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах имеет статус памятника федерального значения — чтобы благоустроить зеленую территорию, специалисты прибегли к историческим документам. За два года в парке воссоздали ландшафтную композицию, восстановили газоны и дорожки, укрепили береговую линию Графского пруда и почистили водоем.

На склонах парка появились лестницы и стопопандусы, а на аллеях скамейки. Откосы газонов укрепили георешеткой, а также вымостили булыжником лотки для водоотведения. Еще одним изменением стала парковая ограда — зеленая территория осталась общедоступной, однако войти в нее можно только в специально отведенных местах.

«Очень важно, что в Петербурге не только появляются новые общественные пространства, но и воссоздаются исторические памятники садово-паркового искусства. Работа на таких объектах особенно сложна и ответственна», — отметил на открытии вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.

Напомним, на месте пустырей и стихийных свалок в Петербурге появятся пространства для отдыха горожан. Всего в программу по благоустройству в 2019 году вошли 48 парков, садов и скверов и почти 500 дворов — одним из них стал сквер на Мытнинской улице. Ранее эксперты заявили, что общественные пространства благоустроят Петербург и решат проблему несанкционированных свалок. На эти цели в 2019 году расходы возрастут в два раза — из городского бюджета выделено 4 миллиарда рублей.

Ранее благоустроенный по проекту петербурженки сквер на Мытнинской открылся после ремонта — он победил в программе «Твой бюджет» и был реализован профессиональными ландшафтными дизайнерами. Также сквер на Торжковской улице открыли после капитального ремонта. Завершилось и благоустройство сквера на Эйхенской улице. Через него туристы проходят к дворцово-парковому ансамблю Петергофа. А еще в сквер у Казанского собора вновь можно попасть через Невский проспект (впервые с 2007 года!).

В процессе — благоустройство набережной реки Оккервиль. Новое общественное пространство представит собой зоны для прогулок и отдыха — появится даже коллективная площадка для барбекю. Кроме того, благоустройство Ивановского карьера в Петербурге завершат к сентябрю 2019 года, петербургские дизайнеры разработали концепцию благоустройства пляжей вдоль Суздальских озер, а в Адмиралтейском районе появились уличные тренажеры с QR-кодами. Они подсказывают, как правильно делать упражнения (будущее уже здесь!).