В Петергофе завершилось благоустройство сквера на пересечении Санкт-Петербургского проспекта и Эйхенской улицы. Зеленую территорию, через которую туристы зачастую проходят к дворцово-парковому ансамблю, привели в порядок комплексно (и впервые!) — там восстановили планировку, привели в порядок дорожки, а ландшафтную композицию завершили многолетними кустарниками и растениями.

Всего на зеленой территории появилось более тысячи кустарников и многолетников. В сквере высадили четыре вида барбариса — с оранжевыми, пурпурными и зелеными листьями, два вида японской спиреи, овсяницу «Азурит» с сине-серыми листьями, а также пурпурную и серую гейхереллу. «Все деревья в сквере сохранены, специалисты произвели на них уходовую обрезку. На зеленом объекте установлены красивые полукруглые скамейки и урны», — отметили в Комитете по благоустройству.

Напомним, на месте пустырей и стихийных свалок в Петербурге появятся пространства для отдыха горожан. Всего в программу по благоустройству в 2019 году вошли 48 парков, садов и скверов и почти 500 дворов — одним из них стал сквер на Мытнинской улице. Ранее эксперты заявили, что общественные пространства благоустроят Петербург и решат проблему несанкционированных свалок. На эти цели в 2019 году расходы возрастут в два раза — из городского бюджета выделено 4 миллиарда рублей.

Ранее благоустроенный по проекту петербурженки сквер на Мытнинской открылся после ремонта — он победил в программе «Твой бюджет» и был реализован профессиональными ландшафтными дизайнерами. Также сквер на Торжковской улице открыли после капитального ремонта. Прежде его ни разу не подвергали благоустройству — теперь же там обустроена дренажная система, облагорожены дорожки и газоны, а также появились скамейки из дерева и чугунного литья. А еще в сквер у Казанского собора вновь можно попасть через Невский проспект (впервые с 2007 года!).

В процессе — благоустройство набережной реки Оккервиль. Новое общественное пространство представит собой зоны для прогулок и отдыха — появится даже коллективная площадка для барбекю. Кроме того, благоустройство Ивановского карьера в Петербурге завершат к сентябрю 2019 года, петербургские дизайнеры разработали концепцию благоустройства пляжей вдоль Суздальских озер, а в Адмиралтейском районе появились уличные тренажеры с QR-кодами. Они подсказывают, как правильно делать упражнения (будущее уже здесь!).