Открыт конкурс проектов креативных предпринимателей: среди тьюторов директор Пушкинского музея

Открылся набор участников на программу «Культурная инициатива/лидерство в креативных индустриях» для идеологов и создателей локальных креативных проектов на всей территории России. Это возможность довести до ума свою идею, например, независимый музыкальный лейбл или образовательное пространство. Участники программы в течение 4 месяцев пройдут бесплатное обучение у опытных менеджеров культуры, менторов и экспертов креативных индустрий. Прошедшие отбор будут разрабатывать свои проекты от идеи до концепции и бизнес-плана под руководством директора ГМИИ им.Пушкина Марины Лошак, главного редактора проекта Arzamas Филиппа Дзядко и других экспертов. В декабре 2019 состоится финальная защита проектов участников перед потенциальными инвесторами в формате питчинга, по итогам которого экспертной комиссии предстоит выбрать 15 лучших проектов.

Программа «Культурная инициатива/лидерство в креативных индустриях» разработана Университетом креативных индустрий Universal University и мастерской управления «Сенеж».

Подать заявку можно подать тут до 3 октября. Результаты отбора будут объявлены 10 октября.