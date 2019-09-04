Петербуржцы выбрали название для будущего парка на месте Судебного квартала. Лидером стал «Тучков-Буян» — он набрал 27% голосов. В тройку лидеров также выбились названия «Романовский» и «Петроградский».

Всего в открытом онлайн-голосовании поучаствовали 24 831 человек. По словам президента петербургского Союза архитекторов Олега Романова, такая вовлеченность показательна — «горожане очень неравнодушны к этой теме и очень трепетно относятся к тому, что там будет дальше». Дополнительное голосование будет проходить 8 сентября, а «окончательную точку» поставит экспертная группа — по предварительным подсчетам, итоговое название станет известно в октябре.

В числе предложенных петербуржцам вариантов были такие названия, как «Арт-парк», «Вернисаж», «Европа», «Императорский», «Морской», «Пальмира», «Парадиз», «Парк Героев Войны», «Парк петербуржцев», «Парк надежды», «Сердце Петербурга», «Тучков-Буян» и другие. В лидеры выбился «Романовский» (22% голосов), «Петроградский» (11%), «Сердце Петербурга» (9%) и «Невский сад» (7%).

Напомним, путем открытого голосования также предложено выбрать главную тему парка на месте Судебного квартала. Горожане могут выбрать наиболее подходящие объекты — например, ресторанная улица или Музей ветра. Уже сейчас за создание главного городского газона с минимальным количеством строений проголосовали большинство петербуржцев, поэтому, по мнению членов Союза архитекторов, именно ландшафтная архитектура может стать главной темой будущего парка.