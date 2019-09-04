Перед Петрикирхе на Невском проспекте установят памятник Иоганну Себастьяну Баху

14 сентября в Академической капелле стартует XXII сезон Международного фестиваля EARLYMUSIC. В этот день также пройдет торжественное открытие памятника композитору, органисту и капельмейстеру Иоганну Себастьяну Баху — его бюст займет место напротив бюста Гете перед Петрикирхе на Невском проспекте, 22-24.

В день открытия памятника и старта фестиваля в Академической капелле состоится концерт «Иоганн Себастьян Бах и его отражения». Немецкий скрипач Кристиан Тецлафф исполнит Партиту ре минор для соло-скрипки и Концерт для двух скрипок с оркестром ре минор — совместно с солисткой Мариной Бесчастных и Оркестром Средней специальной музыкальной школы-лицея при Санкт-Петербургской консерватории под управлением Аркадия Штейнлухта. Во втором отделении художественный руководитель фестиваля EARLYMUSIC Анлрей Решетин исполнит Аллеманду, Сарабанду и Чакону — в сопровождении танцоров петербургского балета «Анджолини».

18 и 19 сентября в рамках фестиваля в Театре на Литейном состоится премьера постановки немецкого хореографа Клауса Абромайта «Танцы со временем». Санкт-Петербургский балет «Анджолини» под аккомпанемент «Солистов Екатерины великой» исполнит танцы, появившееся со времен первых танцевальных трактатов 15 века. 22 сентября в пространстве особняка «Пальма» на переулке Пирогова, 18 пройдет литературно-музыкальный марафон «Женщины барокко». В программе «Брат и сестра: Уильям и Каролина Гершель», «Воспитание чувств: Салон Мадлен де Скюдери» с российской премьерой пьес для скрипки и бассо континуо малоизвестного французского композитора Луи Оделина и «Пламень огненный — Елизавета» с исполнением второго акта первой оперы на русском языке «Цефал и Прокрис» Франческо Арайя.

23 сентября в Федоровском соборе состоится концерт «Рождество Богородицы: духовная музыка XII-XVIII веков» с исполнением фрагментов мессы The Western Wynde Джона Тавернера, псалмы из «Рифмотворной псалтири» и фрагментов из «Комедии о Навуходоносоре» Симеона Полоцкого. 1 октября в Академической капелле (и впервые в России!) выступит французский ансамбль, специализирующийся на немецкой музыке 17-18 веков, Ensemble Masques. А 8 и 9 октября в Эрмитажном театре состоится главная премьера фестиваля EARLYMUSIC — постановка лирической трагедии Жана-Батиста Люлли «Атис. Опера для короля» в режиссуре Тьерри Пето.

XXII Международный фестиваль EARLYMUSIC пройдет с 14 сентября по 9 октября 2019 года. Подробную программу можно посмотреть здесь.