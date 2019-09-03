Эксперты: статус «открытого неба» позволит аэропорту «Пулково» привлечь новых иностранных перевозчиков
Петербургский аэропорт «Пулково» готовится перейти на режим «открытого неба» в 2020 году — решение о присвоении 5-ой и 7-ой степени авиационной свободы уже одобрил президент России Владимир Путин. По мнению экспертов, «открытое небо» позволит воздушной гавани привлечь новых иностранных перевозчиков, одновременно с этим увеличив пассажиропоток до 35 миллионов человек уже к 2025 году.
О новых возможностях в связи с присвоением статуса «открытого неба» Пулкову рассказал Леонид Сергеев — генеральный директор компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет аэропортом. «Мы первый региональный аэропорт, и мы создаем прецедент, поэтому с нами работают. Мы получили добро от первого лица страны, сейчас находимся в переговорах с Минтрансом», — отметил он.
Получение статуса «открытого неба» позволит аэропорту привлечь новых иностранных переводчиков, в первую очередь лоукостеров. С приходом новых компаний пассажиропоток Пулкова увеличится с текущих 20 миллионов в год до 35 миллионов — уже к 2025 году. Согласно текущим прогнозам, к 2023 году он составит 25 миллионов человек, в связи с чем погранслужбы Пулкова могут запретить выходить из самолетов из-за превышения пропускной способности аэропорта.
«Открытое небо» позволяет иностранным авиакомпаниям совершать перелеты не только в страны их регистрации, но и в третьи государства. Подобный статус в настоящий момент имеют аэропорты Владивостока, Сочи, Калининграда и Улан-Удэ. В 2020 году режим может быть введен и в Петербурге — с помощью него Пулково планирует развивать программу промежуточной остановки в Петербурге для рейсов Европа-Азия и Азия-Северная Америка.
Напомним, 28 декабря 2018 года петербургский аэропорт «Пулково» поставил исторический рекорд посещаемости — тогда главные воздушные ворота города приняли 18-миллионного пассажира. По информации некоторых СМИ, в мае 2019-го Пулково уже в 2,5 раза превысил предельную пропускную способность. Также в аэропорту открылась новая долгосрочная парковка, а автомобилям с нечитаемыми номерами запретят въезжать на территорию воздушной гавани. Кроме того, уже в следующем месяце начнется регулярное прямое авиасообщение между Петербургом и Лондоном.
Федеральные власти, администрация Петербурга и ОАО «РЖД» обсуждают очередной вариант связи петербургского аэропорта «Пулково» с центром города — согласно нему, добраться до терминала предлагают путем подземного передвижения. Кроме того, в воздушной гавани планируется второй этап реконструкции — обновление необходимо в связи с увеличением пассажиропотока. А в конце мая аэропорты России официально переименовали — без второго названия остался только Петербург и Волгоград.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.