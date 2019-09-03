Петербургский аэропорт «Пулково» готовится перейти на режим «открытого неба» в 2020 году — решение о присвоении 5-ой и 7-ой степени авиационной свободы уже одобрил президент России Владимир Путин . По мнению экспертов, «открытое небо» позволит воздушной гавани привлечь новых иностранных перевозчиков, одновременно с этим увеличив пассажиропоток до 35 миллионов человек уже к 2025 году.

О новых возможностях в связи с присвоением статуса «открытого неба» Пулкову рассказал Леонид Сергеев — генеральный директор компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет аэропортом. «Мы первый региональный аэропорт, и мы создаем прецедент, поэтому с нами работают. Мы получили добро от первого лица страны, сейчас находимся в переговорах с Минтрансом», — отметил он.

Получение статуса «открытого неба» позволит аэропорту привлечь новых иностранных переводчиков, в первую очередь лоукостеров. С приходом новых компаний пассажиропоток Пулкова увеличится с текущих 20 миллионов в год до 35 миллионов — уже к 2025 году. Согласно текущим прогнозам, к 2023 году он составит 25 миллионов человек, в связи с чем погранслужбы Пулкова могут запретить выходить из самолетов из-за превышения пропускной способности аэропорта.