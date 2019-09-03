Спрос на получение финской визы в Петербурге снизился на 93%. За первый день работы консульства в сентябре сотрудниками было принято около 550 заявлений, а 30 августа — 7,9 тысяч. Такое падение интереса связано с введением новых правил — с 1 сентября власти Финляндии ужесточили визовые требования въезда в страну для россиян .

Теперь у туристов будут запрашивать полный комплект документов — билеты и подтвержденную бронь гостиницы, план поездки, выписку с банковского счета, справку о доходах или документы, подтверждающие наличие недвижимости в России. Ранее требовалось предоставить только заполненную анкету, загранпаспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора, а дополнительные документы предоставлялись по запросу.

В связи с введением новых правил и возможностью подать документы по старому образцу до конца лета, за август 2019 года диппредставительство Финляндии в Петербурге получило в 1,5 раз больше заявлений, чем за аналогичный период 2018 года — 107 тысяч пакетов документов. «Заметим, что количество поданных заявлений на визу показывает постоянный рост с весны текущего года. За период с декабря по август было принято более 515 тыс. заявлений, что примерно на 34% больше, чем за тот же период прошлого года», — отмечают в консульстве.

Напомним, за первые три недели июля Генеральное консульство Финляндии приняло почти 52 тысячи заявлений — за аналогичный период в 2018 году было подано 37 тысяч. Из-за выросшего спроса на финские визы в Петербурге срок оформления шенгена растянулся до трех недель. Ужесточение визовых требований вызвало ажиотаж большего масштаба. Уже на следующий день после заявления властей, 2 августа, в визовом центре на Марата в очереди стояли «почти 200 человек» — и продолжали даже после окончания времени работы центра.