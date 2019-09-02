Юрий Смекалов, Владимир Варнава и Виктория Литвинова проведут в ДЛТ дискуссию о балетном проекте «1234»

4 сентября в ДЛТ состоится dance talk международного балетного проекта «1234». В дискуссии примут участие Юрий Смекалов, Владимир Варнава и Виктория Литвинова. Они расскажут о том, как не только создать собственный арт-проект, но и заставить поверить в него — как зрителя, так и самого себя.

В открытой дискуссии примут участие хореограф Мариинского театра Юрий Смекалов, независимый танцовщик и хореограф Владимир Варнава, солистка Большого театра Виктория Литвинова и солистка израильского балета Vertigo Dance Company Яэль Цыбульски. Они расскажут о том, как создать собственный арт-проект и заставить поверить в него профессионалов и зрителей. О том, как выстроить отношения с художником, композитором, танцовщиками и другими участниками проекта, а также как не упустить идею и оставаться счастливым в процессе работы и творчества.

В создании международного балетного проекта «1234» задействованы ведущие танцовщики Большого, Мариинского и других театров, а также приглашенные артисты и хореографы из Израиля, Португалии и Германии. Мировая премьера постановки состоится в Петербурге — 21 и 22 сентября на сцене Каменноостровского театра.

Dance talk состоится 4 сентября в 20:00 — на 4 этаже ДЛТ. Вход свободный.