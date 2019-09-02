«Памятник, а не мавзолей»: Теодор Курентзис рассказал, какие изменения ждут Дом радио на Итальянской
Дирижер Теодор Курентзис, покинувший пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета и сосредоточившийся на развитии оркестра musicAeterna, рассказал, какие преобразования произойдут в петербургском Доме радио с его появлением в нем. По его мнению, здание должно быть «памятником, а не мавзолеем» — одновременно сохраняя память и шагая в будущее.
По мнению Курентзиса, в первую очередь необходимо разобраться со старыми архивами Дома радио, которые сейчас находятся без надлежащего внимания — их оцифровкой займутся специалисты, после чего воспользоваться ими смогут и петербуржцы. Также дирижер считает необходимым развивать здание как культурный кластер с образовательными проектами, выставками, блокадным музеем — для того, чтобы «люди, с одной стороны, могли узнать историю, с другой — увидеть что-то новое». Отдельное внимание уделят возвращению подлинного облика зданию — реставрацию будут согласовывать со специалистами КГИОП.
«Старые архивы требуют заботы и трепета. Поэтому первое, что мы делаем сейчас — берем специалистов, чтобы те оцифровали, привели в должное качество записи, и потом откроем к ним доступ для людей. Потом в здании есть потрясающий сектор, где Берггольц делала передачи — это как раз то, что мы хотим сохранить. Сохранить память — это осознать, кто ты есть. Осознав это, нужно шагнуть в будущее. Чтобы это был живой памятник, а не мавзолей. Поэтому там должны быть образовательные проекты, культурный кластер, база оркестра и хора, выставки, блокадный музей, чтобы люди, с одной стороны, могли узнать историю, с другой — увидеть что-то новое. Новое, которое станет историей в будущем. Это сочетание для нас очень важно», — рассказал дирижер.
О том, что Теодор Курентзис покинет пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, стало известно 21 июня. Источники «Собака.ru» ранее также сообщали о намерении дирижера уйти с должности. Он сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра musicAeterna и продолжит занимать должность худрука Международного Дягилевского фестиваля.
Позже дирижер опубликовал открытое письмо к труппе театра. Источники, близкие к Курентзису, рассказали «Собака.ru» о том, что в настоящий момент дирижер отказывается от каких-либо комментариев по поводу переезда в Петербург. Однако источники других изданий говорят, что оркестр и хор musicAeterna, организованный Курентзисом, может начать свою работу в Доме радио на Итальянской улице, 27.
Кроме того, в конце июля стало известно о закрытии первого стритвир-магазина Петербурга «Юность». Как объяснили «Собака.ru» представители проекта, причиной закрытия стала смена владельца Дома радио, в котором магазин располагается с начала 2000-х годов. Здание начали расселять: как сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский, один этаж отдадут оркестру Курентзиса musicAeterna, на остальных расположатся рестораны и отель. Позже дирекция «Пятого канала», которому 21 год принадлежит здание, официально пригласила Теодора Курентзиса в качестве арендатора.
23 августа дирижер был замечен в Доме радио на Итальянской, где провел репетицию. С 1 сентября Теодор Курентзис ввел новые правила игры для публики. Перед началом концертного исполнения оперы Моцарта Cosi Fan Tutte в Академической Капелле посетителей обязуют сдать свои смартфоны в специальные ячейки для их хранения.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.