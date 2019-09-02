«Памятник, а не мавзолей»: Теодор Курентзис рассказал, какие изменения ждут Дом радио на Итальянской

Дирижер Теодор Курентзис, покинувший пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета и сосредоточившийся на развитии оркестра musicAeterna, рассказал, какие преобразования произойдут в петербургском Доме радио с его появлением в нем. По его мнению, здание должно быть «памятником, а не мавзолеем» — одновременно сохраняя память и шагая в будущее.

По мнению Курентзиса, в первую очередь необходимо разобраться со старыми архивами Дома радио, которые сейчас находятся без надлежащего внимания — их оцифровкой займутся специалисты, после чего воспользоваться ими смогут и петербуржцы. Также дирижер считает необходимым развивать здание как культурный кластер с образовательными проектами, выставками, блокадным музеем — для того, чтобы «люди, с одной стороны, могли узнать историю, с другой — увидеть что-то новое». Отдельное внимание уделят возвращению подлинного облика зданию — реставрацию будут согласовывать со специалистами КГИОП.

«Старые архивы требуют заботы и трепета. Поэтому первое, что мы делаем сейчас — берем специалистов, чтобы те оцифровали, привели в должное качество записи, и потом откроем к ним доступ для людей. Потом в здании есть потрясающий сектор, где Берггольц делала передачи — это как раз то, что мы хотим сохранить. Сохранить память — это осознать, кто ты есть. Осознав это, нужно шагнуть в будущее. Чтобы это был живой памятник, а не мавзолей. Поэтому там должны быть образовательные проекты, культурный кластер, база оркестра и хора, выставки, блокадный музей, чтобы люди, с одной стороны, могли узнать историю, с другой — увидеть что-то новое. Новое, которое станет историей в будущем. Это сочетание для нас очень важно», — рассказал дирижер.