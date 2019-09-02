В Петербурге проложат два железнодорожных полукольца через Ораниенбаум и Пулково

Смольный согласовал с ОАО «Российские железные дороги» первый этап концепции развития транспортной инфраструктуры Петербурга. Так, приоритетным направлением станет создания двух железнодорожных полуколец, которые свяжут Ораниенбаум с Токсово и Белоостровом.

Маршрут «Ораниенбаум-Белоостров» будет проходить через аэропорт «Пулково» — предполагается, что он позволит организовать интермодальное сообщение между городом и воздушной гаванью. Кроме того, оба направления позволят увеличить размеры движения пригородно-городских поездов до Гатчины, Павловска, Тосно, Всеволожска, а также сократить интервалы отправления составов в пиковое время.

Также концепция развития транспортной инфраструктуры подразумевает преобразование прилегающих к вокзалам территорий — должно быть учтено также «влияние тех или иных изменений на транспорт, на пешеходов, на торговлю, на бизнес». В середине 2020 года РЖД сможет разработать стратегию развития самих вокзалов и понять, какие изменения необходимы — например, нужно ли расширять дороги и паркинги или менять энергетическое оборудование.

«Если на Московский вокзал заводим высокоскоростной транспорт, надо побеспокоиться, чтобы движение вообще не перекрыть и не создать вокруг пробки. Это будет учтено во всех планах благоустройства или прописано отдельно — в зависимости от того, что мы увидим», — отметил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

Напомним, в начале июня РЖД определились с направлением развития транспортной инфраструктуры Петербурга. Соответствующее соглашение было подписано с властями города в рамках Петербургского международного культурного форума. Среди проектов — модернизация вокзалов, развитие московского хода Октябрьской железной дороги, запуск комфортабельных электричек и новые платформы. А еще Витебский вокзал может начать принимать высокоскоростные поезда сообщением «Москва—Санкт-Петербург».

Ранее РЖД запустила первые вагоны, оборудованные технологией аромадизайна — о планах на внедрение новинки стало известно еще в конце мая. Также РЖД планирует запустить на линию поезд «Сапсан» с обновленным интерьером — в нем будут учтены предложения и просьбы клиентов относительно удобства, появятся дополнительные розетки, приватные зоны и игровая комната. Будут изменены яркость и цветовая гамма освещения, эргономические свойства кресел.

Кроме того, федеральные власти, администрация Петербурга и ОАО «Российские железные дороги» обсуждают очередной вариант связи петербургского аэропорта «Пулково» с центром города. Новой идеей стало использование существующего пригородного движения — так, добраться до терминала предлагают путем подземного передвижения.