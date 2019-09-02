В Петербурге проведут испытания нового трамвая на водородном топливе

Уже в сентябре в Петербурге начнут проведение испытаний нового трамвая. Состав, который ездит без контактной сети, приводит в действие водородное топливо — макет двигателя начали строить еще в июле сотрудники ФГУП «Крыловский государственный научный центр», а подвижным составом выступил вагон модели ЛМ-68М.

Горэлектротранс начнет испытания в сентябре — состав будет курсировать в ночное время суток. В ходе испытаний планируется определить перспективность подобных энергоустановок. «Главная задача, которую ставят перед собой разработчики из CПб ГУП «Горэлектротранс» и ЦНИИ Судовой Электротехники И Технологии — показать целесообразность и перспективность применения на городском электротранспорте энергоустановок на водородных топливных элементах», — говорят представители ведомства.

Трамвай курсирует без контактной сети, а выработка энергии осуществляется через электрохимический генератор с использованием водорода и воздуха. В случае успешного завершения испытаний планируется перейти к более масштабному проекту — созданию опытного образца трамвая «ЭУТЭ» и последующего серийного строительства и использования. Отмечается, что создатели макета двигателя также планируют начать работы по созданию опытного образца заправочной станции — также в случае успешных испытаний.

Напомним, уже в сентябре в Петербурге запустят регулярный маршрут туристического ретротрамвая. Он пройдет через главные достопримечательности города и сразу шесть мостов — Тучков, Сампсониевский, Литейный, Белинского, 1-й Садовый и Троицкий. А еще трамвай «Чижик» начал движение по двум новым маршрутам Красногвардейского района — кроме того, на линии стало на 23 «птички» больше. Посмотрите также на то, как будут выглядеть новые вагоны для петербургского метрополитена — с «умными» окнами и стилизацией отделки под цвет ветки метро.