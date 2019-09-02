Понедельник станет последним жарким и солнечным днем в Петербурге. Со вторника в город придут дожди и пасмурная погода, что, как говорят петербуржцы, скорее является нормой, «нежели июльское начало сентября».

Понедельник в Петербурге проходит под влиянием уходящего антициклона, который не позволяет облакам достичь дождевой фазы — днем в городе ожидается до 26 градусов выше нуля. Однако погода испортится уже завтра.

«В наступивший понедельник свое влияние на погоду Санкт-Петербурга сохранит уходящий антициклон. Его стараниями разрозненные облака, проплывающие в небе над регионом, не смогут достичь дождевой фазы, а солнечные лучи по-прежнему будут активно прогревать воздушные массы», — говорит синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, отметив, что уже завтра, 3 сентября, «погода испортится». «А завтра погода испортится... что скорее будет норма для Питера, нежели июльское начало сентября!», — отмечают петербуржцы в комментариях.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 3 сентября, в городе ожидается облачная с прояснениями погода — утром и во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра будут достигать до 10 метров в секунду, а температура воздуха составит от 17 до 19 градусов выше нуля.

Напомним, 29 августа Петербург повторил температурный рекорд 1944 года — воздух прогрелся до 25,4 градусов выше нуля, как и 75 лет назад. Ранее синоптики пообещали петербуржцам теплое начало сентября и «бабье лето». «Нам природа не дала хорошего июля. А судя по августу, она отдает свой долг. Конец лета был очень теплым, гораздо выше нормы. В самом начале осени нас ждет замечательная погода», — рассказали они. Еще один рекорд был поставлен в последний день июля — так холодно не было с 1894 года.