Частный трамвай «Чижик» начал движение по двум новым маршрутам Красногвардейского района — от улицы Потапова и улицы Передовиков до станции метро «Ладожская». Кроме того, теперь на линии стало на 23 «птички» больше — для обеспечения бесперебойного транспортного сообщения.

Новые «Чижики» оборудованы системами климат-контроля, информационными табло, аудиоинформаторами, розетками для подзарядки гаджетов, а также сетью бесплатного Wi-Fi. Заплатить за проезд можно также любыми безналичными способами — стоимость билета составит 40 рублей. Отмечается, что все подвижные составы «хорошо показали себя в эксплуатации» — власти уверены, что «Чижик» сможет обеспечить приемлемый интервал движения в течение всего дня.

«Сегодняшнее событие имеет большое значение для нашего города. Современный трамвай «Чижик» удобен, экологичен, вместителен. Скорость его передвижения, в том числе за счет выделенной полосы, в два раза выше, чем у обычного трамвая. Это практически легкое метро. На нем из Красногвардейского района можно доехать до метро «Ладожская» в течение 10-20 минут», — отметил на открытии новых маршрутов врио губернатора Александр Беглов.

Напомним, первый частный трамвай «Чижик» запустили в начале марта 2018 года — по маршруту от депо на Хасанской улице до Ладожского вокзала. В декабре 2018 года «Чижик» начал движение по новому участку трамвайной линии. Регулярный маршрут №64 будет следовать от Ладожского вокзала по проспектам Косыгина и Наставников до конечной — «Ириновский проспект». Полностью запустить проект в Петербурге планируется этой осенью.

В настоящий момент власти Петербурга обсуждают продолжение трамвайных путей — «Чижика» планируют протянуть до Всеволожского района. «Мы можем быть полезны не только Красногвардейскому району Петербурга, но и Ленинградской области», — отмечает директор компании-владельца «Чижика» Сергей Окутин.