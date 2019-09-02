Петербурженка Надя Артес, бросившая успешную карьеру и жизнь в городе ради задачи поднять русское село, организовала акцию по уборке мусора в деревне Пеники в Ленинградской области. В деле участвовали представители экологического проекта Noplasticitsfantastic и блогер Анна Артемьева — вместе им удалось за 6 часов собрать 350 мешков.

К уборке подключились местные жители — в воскресенье, 1 сентября, 25 человек вышли в лес для того, чтобы сделать его чище. Обеспечили защитными комбинезонами эко-активистов организаторы фестиваля здоровья LoveYourHealth, хлебом — нео-бистро «Футура», недавно открывшееся на территории «Ленполиграфмаша», а ингредиентами для плова, которым участники акции «отметили» ее завершение — кафе «Брат» от Наташи Олиной и Аниты Столяровой.

Всего за 6 часов удалось собрать 350 мешков с мусором — пластиковыми пакетами, бутылками и даже обувью, поросшей мхом. Весь мусор отправился на полигон. Происходящее телеграфировали в Instagram-истории. «Мы бабы мощные и видные, а когда объединяемся, то конца и края подвигам не видать. Не ищи в уборке повода глобального, мы просто хотим делать дела, надеяться на себя прежде всего, да самим вершить то, что любим — там, где любим», — поделилась Артес перед началом акции.