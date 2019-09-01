В Приморском районе установили памятник Фаине Раневской с цитатой «Все сбудется, стоит только расхотеть»

Напомним, что в этом месяце стало известно, когда установят памятник Виктору Цою возле школы искусств в Кировском районе. Создатели памятника надеются установить его уже этой осенью — ориентировочная дата торжественного открытия приходится на сентябрь. При этом исключать худшее также не стали. «С нами уже было так: почти все готово, все сделано, а потом что-то случается и нас отбрасывает еще на год. В общем, предсказать ничего невозможно, но процесс идет», — добавляет Власова. Кроме того, памятник Чайковскому в Петербурге установят к 2020 году. Предполагаемое место установки - участок на пересечении Невского проспекта и Думской улицы, недалеко от Петербургской филармонии.

