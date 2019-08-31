Библиотека имени Ленина открылась после двухлетнего ремонта – с зоной отдыха, выставочным пространством и коворкингом
Библиотека имени Ленина, известная тем, что работала все годы блокады, стала первой из восьми библиотек в Петроградском районе, в которой провели масштабную модернизацию, пишет администрация Санкт-Петербурга. Ремонт в библиотеке длился два года.
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Фото: Библиотека имени Ленина
После реконструкции в ней появились конференц-зал, зоны отдыха, игровые комнаты для детей, выставочное пространство, медиатека и коворкинг. Все желающие могут посетить новое современное пространство ежедневно с 9 часов утра до 9 часов вечера без выходных. Кроме того, в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали анонс ближайших сентябрьских событий. Так, 1 сентября гости смогут увидеть театрализованное представление «МенделеевЪ» и пройти квест «Химические элементы», 8 сентября послушать лекцию о тайнах средневекового города, а также в конце месяца отправиться на экскурсии по обновленному пространству Библиотеки Ленина и по окрестностям Пушкарского сада. Ознакомиться с полной программой на сентябрь можно здесь.
Напомним, что в Библиотеке имени Гоголя проведут неделю науки — с VR-сеансами, science-баттлами и кинопросмотрами. В этом году фестиваль разделен на три блока — «Экология», «Космос» и «Человек», в программе которых пройдут VR-сеансы, science-баттлы и кинопросмотры. Любители книг в сентября смогут посетить еще II Международный книжный фестиваль «Ревизия», который пройдет в Новой Голландии. Темой нового сезона стала «реальность вне себя» и возвращение магического сознания в актуальное поле — процесс связан с кризисов «больших идей», разочарованием в проекте будущего и разрывом с многовековой культурной традицией, не справляющейся с описанием нового мира.
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