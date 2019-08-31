Библиотека имени Ленина открылась после двухлетнего ремонта – с зоной отдыха, выставочным пространством и коворкингом

Библиотека имени Ленина, известная тем, что работала все годы блокады, стала первой из восьми библиотек в Петроградском районе, в которой провели масштабную модернизацию, пишет администрация Санкт-Петербурга. Ремонт в библиотеке длился два года.

Фото: Библиотека имени Ленина