В Летнем саду пройдет праздник «Музеи – детям» – с археологическими находками, готовкой варенья и росписью пасхальных яиц в стилистике Фаберже

Русский музей ко Дню знаний организует в Летнем саду праздник «Музеи – детям», в котором примут участие более 20 музеев – с мастер-классами, интерактивными программами, конкурсами и викторинами, пишет «Фонтанка.ру». В их число вошли Эрмитаж, Петергоф, Музей Арктики и Антарктики, Музей Анны Ахматовой, Музей современного искусства Эрарта, Государственный музей истории религии, Всероссийский музей А.С. Пушкина, Кунсткамера, Этнографический музей и другие.

Точное расписание праздника пока неизвестно, но Русский музей анонсировал некоторые подготовленные для гостей части программы: роспись пасхальных яиц в стилистике Фаберже, создание украшений из фетра и полимерной глины, готовка варенья, сборка водопровода и знакомство с археологическими находками.

В Красном саду проведут ботанические экскурсии. Кроме того, праздник дополнят музыкальные и театральные выступления на сцене. В связи с этим вход в Летний сад временно станет платным: 250 рублей для взрослых и 100 для пенсионеров и школьников старше 16 лет, а для тех, кто помладше, вход свободный. Подобный праздник знаний в Русском музее прошел в 2016 году, объединив 17 музеев.

