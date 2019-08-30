Жители доходного дома Асташева на Зверинской улице, 17 создали «личную» страничку здания . Теперь в Facebook они от лица постройки рассказывают о проблемах, нынешнем состоянии и «безобразных историях» — например, как арендаторы выкрашивают часть здания в яркий и неподходящий цвет.

«Обращается к вам Доходный дом Асташева. Когда-то красивое и достойное строение с Петроградской стороны. Да, вы не ослышались, с вами, увы, заговорили стены. И нет, ваше сознание не помутнилось, все происходит действительно наяву», — начинает он повествование. Как рассказывает дом, он «повидал Революцию, Блокаду, обстрелы, во время войны потерял товарища и соседа — дом напротив». Во времена СССР дом стоял без особого ухода, что продолжилось и в настоящее время — с 2012 года его пытаются привести в порядок силами местных жителей.

Несколько ранее арендаторы помещения на первом этаже дома, где расположился свадебный салон, «решили, что я не очень красив на их взгляд, и прокрасили мою часть в розовый цвет». Покраску продолжила соседняя столовая — местные жители «пытались протестовать, но тщетно». Поэтому было принято решение создать страницу — дом Асташева будет рассказывать не только о том, как проходит «скучная бюрократическая возня», но и различные моменты из своей истории.

На данный момент дом находится в плане ремонта на 2018-2020 годы — однако местные жители опасаются, что попасть в программу для проведения реставрации не успеют. «Неужели падающие балконы и лепнина не являются причиной для того, чтобы как можно быстрее приступить к действиям? Ведь когда-то лепнина может упасть кому-то на голову», — говорят они. Теперь миссия жителей — с помощью сообщества с историями от лица дома изменить не только состояние здания, в котором они живут, но и начать привлекать внимание горожан к своим домам и их виду.