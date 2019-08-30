Актер Том Влашиха, исполнивший роль Якена Хгара в «Игре Престолов», приехал в Петербург. Он побывал в Эрмитаже и Михайловском театре

Немецкий актер театра, кино и телевидения Том Влашиха, известный по роли Якена Хгара в «Игре Престолов», приехал в Петербург. Он сфотографировался возле Государственного Эрмитажа и пожелал подписчикам доброго дня — по-русски!

Влашиха станет одним из ведущих Дрезденского бала — соведущей торжественного открытия программы гала-шоу станет телеведущая Оксана Федорова. Вечер начнется с праздничной церемонии вручения фарфоровых ключей на красной ковровой дорожке Михайловского театра — его Влаших также посетил сегодня, о чем рассказал подписчикам в своем Instagram.

История Дрезденского оперного бала началась в 1925 году, и в течение шестнадцати лет их проводили ежегодно. В 2006 году, в честь 800-летия с момента основания Дрездена, бал был возрожден и традиция грандиозного празднества восстановлена. В этом году зрители насладятся драматическим сопрано немецкой певицы Нади Михаэль, а также впервые на российской сцене выступит американский певец Стивен Гулд. О том, почему обязательно стоит посетить Дрезденский бал, читайте в нашем материале.