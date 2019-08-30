Петербургский метрополитен выпустит коллекционные жетоны и «Подорожник»-брелок в честь открытия трех станций

В честь открытия трех станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» петербургский метрополитен выпустит коллекционные жетоны и «Подорожник»-брелок — в расцветке и с изображениями нового участка Фрунзенского радиуса.

Купить коллекционные жетоны можно в кассах станций «Проспекта Славы», «Дунайской» и «Шушар». Стоимость в блистерах с тематическим изображением составит 390 рублей, без — 45. Электронный проездной «Подорожник» также получил апдейт. Карточка и брелок выполнены в расцветке пятой ветки метрополитена.

В пресс-службе петербургского метрополитена отмечают, что «Подорожник»-брелок ничем не отличается от обычной карты — на него так же можно записать различные виды проездных билетов или использовать его в качестве электронного проездного кошелька.

В продажу новинки поступят в день открытия станций.

Напомним, ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о переносе сроков сдачи трех новых станций метрополитена «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» — их обещали открыть к началу учебного года, 1 сентября. В октябре 2018 года «Метрострой» не выполнил план по строительству станций — он был готов всего на 22,4%. Тогда открытие новых станций было перенесено на май 2019. В январе стало известно, что правительство Петербурга расторгает контракты на строительство станций метрополитена с ОАО «Метрострой».

Однако позже плановый срок сдачи станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» перенесли на конец 2019 года — тогда для врио губернатора Петербурга Александра Беглова ввод в эксплуатацию станций стал первостепенной задачей. 1 августа «Метрострой» показал, как выглядят станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» за месяц до открытия — там проводили монтажные работы и уже тогда занялись благоустройством прилегающих к вестибюлю территории.