Петербург повторил температурный рекорд 1944 года. В минувший четверг, 29 августа, воздух прогрелся до 25,4 градусов выше нуля — как и 75 лет назад. Не согласен с данными «Северо-Западного УГМС» синоптик центра «Фобос» Михаил Леус — по его подсчетам, городу не хватило «десятых градуса».

«Питеру для рекорда не хватило десятых градуса. В минувший четверг воздух в Северной столице прогрелся до +25,4 градусов, что в точности повторяет суточный рекорд максимальной температуры, установленный в далеком 1942 году», — написал Леус на своей странице в Facebook

Последние дни августа ведут себя примернее июльских. Напомним, 31 июля Петербург установил новый температурный антирекорд — так холодно в городе не было с 1894 года. 125 лет назад в этот день столбик термометра показал отметку в 13,8 градусов тепла, сегодня же воздух прогрелся до 12 градусов с отметкой плюс.

Ранее синоптики пообещали петербуржцам теплое начало сентября и «бабье лето». «Нам природа не дала хорошего июля. А судя по августу, она отдает свой долг. Конец лета был очень теплым, гораздо выше нормы. В самом начале осени нас ждет замечательная погода», — рассказали они. А мы в свою очередь рассказываем, как провести последние выходные лета в городе.