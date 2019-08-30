Власти Петербурга планируют к 2020 году полностью запретить размещение рекламы на бортах общественного транспорта. По их мнению, облик средств передвижения должен быть узнаваем, поэтому скрывать его за баннерами «непозволительно».

«Это непозволительно, чтоб транспорт был с рекламой. Он должен быть узнаваем гражданами. Сейчас на сайте у нас проводится конкурс на цвет транспорта и каждый человек должен видеть, что это общественный транспорт. Я думаю, что если рекламы не будет — горожане это оценят», — заявил глава Комитета по транспорту Александр Головин.

При этом убытки, которые понесут перевозчики, не являются важными — в приоритет власти Петербурга ставят именно внешний вид города. «Я не думаю, что тут должна влиять экономика. Тут ставится вопрос о безопасности движения и вид города, потому что транспорт — это вид нашего города. Мы не обклеиваем фасады на Невском проспекте рекламой, и с автобусами то же самое», — добавил Головин.

В 2020 году в Петербурге также планируют ввести новые требования для перевозчиков, касающиеся комфорта пассажиров. Так, в салонах автобусов должны появиться кондиционеры, а весь наземный общественный транспорт — подключиться к комплексной информационной системе управления городским и пригородным пассажирским транспортом.

Напомним, в 2020 году стоимость проезда в общественном транспорте планируют увеличить. С 1 июня 2019 года вновь продается месячный билет для проезда в метро — впервые за семь лет. По нему можно совершить до 70 поездок в месяц, а сама его стоимость снижена на 43%. Пополнять проездные теперь также можно непосредственно в наземном транспорте и через Telegram-бот. А еще посмотрите проект новой маршрутной сети.