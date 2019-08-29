Главный усадебный дом Монрепо в Выборге полностью демонтирован

Главный усадебный дом в выборгском парке Монрепо полностью демонтирован. Эксперты и петербуржцы просили сохранить памятник деревянной архитектуры 1804 года постройки, однако его все-таки разобрали — «под предлогом замены поврежденных конструкций».

«Скандальный проект «реставрации» парка движется к концу, оставляя на своем пути все меньше подлинных памятников, все больше воссоздаваемых или совсем откровенно новодельных объектов и сотни вырубленных деревьев. Главный усадебный дом разобран под предлогом замены поврежденных конструкций и будет воссоздан в основном из нового дерева. Анализ происшедшего и комментарии специалистов еще впереди», — говорят активисты «Градозащитного Петербурга».

Ранее в рамках реконструкции снесли другой памятник деревянной архитектуры — Библиотечный флигель. В пресс-службе парка сообщили, что, согласно проекту реставрации, «флигель начали разбирать еще летом для переборки бревен и последующей сборки здания». Что касается главного усадебного дома, памятник эпохи классицизма «находится на стадии реставрации» — он будет воссоздан из нового дерева.

Главный усадебный дом Монрепо в Выборге был построен в 1804 году по проекту близкого друга Николаи Джузеппе Антонио Мартинелли, который более 20 лет занимал должность хранителя картинной галереи Эрмитажа. В 1945 году в усадьбе открылся Дом отдыха Военно-электротехнической академии связи имени С.М. Буденного, затем в нем разместился детский сад «Лесная сказка».

В 1966-1967 годах в здании проводилась перепланировка, результатом которой стала утрата части старых конструкций. В 1988 году при поддержке академика Дмитрия Лихачева был создан музей-заповедник «Парк Монрепо», а при пожаре 1989 года в восточном крыле дома и флигеле сгорели потолочные перекрытия и частично обгорели венцы сруба.