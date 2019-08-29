Крупнейшая в Петроградском районе Библиотека имени Ленина открылась после реконструкции
Библиотека имени Ленина на улице Воскова, 2 на Петроградской, являющаяся самой крупной в районе, открылась после реконструкции. Работы начались в январе и завершились в срок — теперь посетители смогут воспользоваться выставочной системой с технологией дополненной реальности, системой бронирования книг по электронному билету и даже трехмерным моделированием.
До начала модернизации библиотеки в отдельные дни ее посещали около 500 человек — поэтому главной задачей стало сделать «Ленинку» удобной для большого количества посетителей. Кроме того, обновленное пространство должно было превратиться в информационно-библиотечный комплекс со специальными зонами, удобными для проведения большого количества мероприятий.
Тепер в Библиотеке имени Ленина на Петроградской появилась выставочная система с использование технологий дополненной реальности, система бронирования книг по электронному билету, интерактивная карта исторического наследия «Петроградский район» и даже возможность воспользоваться технологиями трехмерного моделирования и печати, виртуальной реальности и геймификации. Кроме того, в обновленной библиотеке открылась экспозиция, посвященная блокаде Ленинграда, главным экспонатом которой стала игрушка — ее передала в фонды петербурженка, которая не расставалась с ней всю блокаду.
«Наша «Ленинка» давно стала одним из символов Петербурга и духовным центром Петроградской стороны. Сегодня она возродилась для нас в новом качестве. Теперь это информационный комплекс, оснащенный новейшими техническими средствами. Символично, что библиотека открыла свои двери одновременно с началом нового учебного года. Она станет добрым помощником и верным другом для всех школьников и студентов», — сказал председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.
Библиотека имени Ленина на улице Воскова, 2 в Петроградском районе открыта ежедневно с 09:00 до 21:00.
Напомним, уже совсем скоро в петербургском микрорайоне «Новая Охта» открывается новая креативная универсальная библиотека «Куб». При помощи нового подхода к эргономике библиотечного пространства, на небольшой площади помещения создателям удалось обустроить зону для коворкинга, креативную студию, открытый лекторий, лаунж-зону для чтения и даже снек-кафе. Особенностью новой библиотеки стал уличный книгоприемник — подобная технология организована в общественных библиотеках Петербурга впервые.
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