Библиотека имени Ленина на улице Воскова, 2 на Петроградской, являющаяся самой крупной в районе, открылась после реконструкции. Работы начались в январе и завершились в срок — теперь посетители смогут воспользоваться выставочной системой с технологией дополненной реальности, системой бронирования книг по электронному билету и даже трехмерным моделированием.

Здесь и далее фото: "Библиотека Ленина"





До начала модернизации библиотеки в отдельные дни ее посещали около 500 человек — поэтому главной задачей стало сделать «Ленинку» удобной для большого количества посетителей. Кроме того, обновленное пространство должно было превратиться в информационно-библиотечный комплекс со специальными зонами, удобными для проведения большого количества мероприятий. Тепер в Библиотеке имени Ленина на Петроградской появилась выставочная система с использование технологий дополненной реальности, система бронирования книг по электронному билету, интерактивная карта исторического наследия «Петроградский район» и даже возможность воспользоваться технологиями трехмерного моделирования и печати, виртуальной реальности и геймификации. Кроме того, в обновленной библиотеке открылась экспозиция, посвященная блокаде Ленинграда, главным экспонатом которой стала игрушка — ее передала в фонды петербурженка, которая не расставалась с ней всю блокаду.