В Библиотеке имени Герцена пройдет фестиваль научной фантастики «Дни Станислава Лема»

9 сентября в Библиотеке имени Герцена на Новгородской улице, 27 стартует фестиваль научной фантастики «Дни Станислава Лема», посвященный творчеству философа, футуролога и писателя. В программе — открытие выставки «Солярис. Эдем. Непобедимый» российского художника Алексея Андреева, многочисленные лекции и даже мастер-классы по робототехнике.

Первый день фестиваля ознаменуется открытием выставки художника Алексея Андреева «Солярис. Эдем. Непобедимый», в экспозиции которой представлены ранее не напечатанные иллюстрации к одноименным произведением Станислава Лема. Увидеть работы можно будет до 30 сентября. В этот же день кинокритик и театральный обозреватель журнала «Собака.ru» расскажет о кинореальности фантастических миров Лема.

10 сентября кандидат педагогических наук и член Института Междисциплинарных исследований имени Лейбница Сергей Модестов прочтет лекцию «Станислав Лем: зачем читать качественную фантастику?», а на следующий день, 11 сентября, сотрудница лаборатории междисциплинарных исследований развития человека СПбГУ Дарья Момотенко расскажет об интерфейсах мозга-компьютера.

Проведут и мастер-классы по робототехнике, посетить которые смогут девочки и мальчики в возрасте от 7 до 16 лет. А о том, как вымышленные компьютеры стали настоящими и наоборот, расскажет сценарист, комиксист, дизайнер и участник объединения любителей ретрокомпьютерной техники Retrotechsquad Тимофей Мокиенко.

Фестиваль научной фантастики «Дни Станислава Лема» пройдет в Библиотеке имени Герцена на Новгородской улице, 27 с 9 по 13 сентября. Вход свободный. Подробную программу можно посмотреть здесь.

Станислав Лем — польский философ, футуролог и писатель-фантаст, автор фундаментального философского труда «Сумма технологии», в котором предсказал создание виртуальной реальности, искусственного интеллекта, а также развил идеи автоэволюции человека, сотворения искусственных миров и многие другие. Более поздние его работы посвящены также идеалистическому и утопическому обществу и проблемам существования человека в мире, в котором нечего делать из-за технологического развития.